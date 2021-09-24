諾里奇 只能依靠 普基 在前線爭取進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[諾里奇@艾佛頓][09/25(六)22:00] [編號 688]

第6輪英超，積分榜末的諾里奇將作客對艾佛頓。諾里奇重返英超5戰全敗，連同2019/2020球季，球隊在英超已經連敗15場，本場比賽作客艾佛頓看不到有任何取勝的契機。

諾里奇最大的問題是，球隊的實力在英冠是勝人一籌，不過到了英超則力有不逮。球隊主要戰術強調控球進攻，在壓迫性較強的環境之下常常大敗而回。芬蘭國腳前鋒 普基 Teemu Pukki 是諾里奇唯一攻勢來源，球隊5場聯賽只有兩個英超進球，都是由普基所進。然而，球隊實力真是守不穩、攻不強，本場能作客打平已算有所交代。

艾佛頓上一場大敗給阿斯頓維拉0:3，失去了2021/2022球季英超不敗紀錄。艾佛頓大敗，主因是隊中多名主將如門將 皮克福德 Jordan Pickford、後衛兼隊長 科爾曼 Séamus Coleman、前鋒理查利森 Richarlison 和 卡爾沃特-勒溫 Dominic Calvert-Lewin 受傷缺陣有關。艾佛頓4名主力本場繼續養傷之下對球隊實力影響不少。

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南安普敦新任隊長 沃德-普勞斯夠 （圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[狼隊@南安普敦][09/23(六)22:00] [編號 692]

南安普敦仍未打開勝利之門，周日主場對攻力不濟的狼隊，自然希望可全取3分，取得2021/2022球季首勝。

南安普敦聯賽5戰4平1敗，是英超5支仍未打開助利之門的球隊。不過要留意是南安普敦先後曾賽和曼聯與曼城，足見有一定防守力。球隊問題是攻力不足，連續兩場聯賽出現正確比數0:0外，目前為止4個進球有1球是12碼、另1球是烏龍球。本場如果要擊敗狼隊，隊長 沃德-普勞斯 James Ward-Prowse 和前鋒 亞當·阿姆斯壯 Adam Armstrong 等非要更努力不可。

狼隊聯賽5戰1勝4負得3分，分數比南安普敦還少1分。狼隊本賽季改由新總教練 布魯諾·拉吉Bruno Lage 執教，成績大不如前。球隊最大問題也是攻力不足，5場聯賽只進2球，是英超3支進球最少的球隊。墨西哥前鋒 勞爾·希門尼斯 Raúl Jiménez 因頭部受傷，要戴保護頭套上陣影響表現。一日 勞爾·希門尼斯 未能回復最佳水準，狼隊成績未許樂觀。

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