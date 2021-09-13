國際廢鋼價格走穩，市場鋼筋買盤逐步回溫，豐興(2015)本周再度調升原料價格，廢鋼收購價每公噸漲300元，為連續第兩周調漲；成品價格也跟漲，鋼筋上漲200元，也重啟漲勢。

回顧上周，隨著國際廢鋼價格走穩，豐興先調升原料價格，廢鋼收購價每公噸漲200元，終止7月下旬以來的下修整理格局；本周鋼筋跟漲200元，終止8月上旬以來的下修整理格局。本周型鋼產品仍開平盤。

本周隨著主要的國際廢鋼原料價格走揚，豐興原料收購價持續開高，廢鋼收購價漲300元，鋼筋也開高盤，每公噸漲200元；本周最新廢鋼收購價上揚至每公噸1萬1900元；鋼筋漲為每公噸2萬2800元。型鋼產品持穩平盤為每公噸2萬7000元。

近期國際廢鋼原料行情盤堅，日本2H廢鋼漲10美元至每公噸480美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價漲5美元為每公噸450美元。澳洲鐵礦砂則由每公噸142.8美元再跌至128.2美元。