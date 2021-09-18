漲多後漸失動能 美股收黑 道瓊下跌166點 06:452021/09/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漲多後漸失動能 美股收黑。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 股市頻創新高後漸失動能之際，投資人展望聯邦準備理事會（Fed）決策走向，美股今天收黑。 道瓊工業指數終場下跌166.44點，或0.48%，收在34584.88點。 標準普爾500指數下跌40.76點，或0.91%，收在4432.99點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌137.95點，或0.91%，收在15043.97點。 費城半導體指數下跌52.441點，或1.51%，收在3421.156點。（譯者：徐睿承）1100918 《航運股》勞斯萊斯發動機需求倍增 漢翔添動能 台積電尾盤挫低8元 台股最後一盤翻臉回吐百點收平盤 #收在 #44 #漸失 #動能 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尖石越野騎士失聯7天奇蹟生還 遇颱風險遭沖走 靠喝水、吃螞蟻果腹 17:512021/09/17 社會 10檔外資抱股過節股 掃貨航海王4.2萬張 17:272021/09/17 財經 台積電遭摜壓 台股最後一盤急挫百點失守月線 17:332021/09/17 財經 《電機股》宏佳騰暫貼息 Q3營收仍可期 10:192021/09/17 財經 台股漲百點不見了 富時指數調整凶狠殺尾 17:362021/09/17 財經 第三代半導體商機引爆 專家曝隱藏版概念股 15:152021/09/17 財經 《鋼鐵股》運錩現增千萬股 每股發行價32元 12:352021/09/17 財經 《鋼鐵股》中鴻10月內銷估平盤 Q3營收續攻高 11:102021/09/17 財經 股匯雙殺 台幣連2貶 16:512021/09/17 財經 美股漲40％凍抹條 Fed官員竟爆炒股醜聞 鮑爾氣炸要查了 09:402021/09/17 財經 《半導體》愛普1股分割為2股 基準日10月15日 09:112021/09/17 財經 國際熱門新聞 美法外交危機？澳英美聯盟壞了潛艦交易 法國急召回美、澳大使 - 國際 重返川普單邊主義？ CNN：美英澳協議暴露歐洲集團最大困境 - 國際 英王室要求密封高級成員遺囑 全因一場醜聞開始 - 國際 美軍道歉了！坦言無人機空襲阿富汗誤殺10名平民 - 國際 - 中央社 川普擬再選總統 裴洛西：將成為美史首位兩敗輸家 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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