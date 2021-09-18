股市頻創新高後漸失動能之際，投資人展望聯邦準備理事會（Fed）決策走向，美股今天收黑。

道瓊工業指數終場下跌166.44點，或0.48%，收在34584.88點。

標準普爾500指數下跌40.76點，或0.91%，收在4432.99點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌137.95點，或0.91%，收在15043.97點。

費城半導體指數下跌52.441點，或1.51%，收在3421.156點。（譯者：徐睿承）1100918