A股24日個別發展，上證指數收跌29點，終止3連升。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）1.28兆元，連續第46個交易日突破兆元水平。

香港信報報導，上證指數最多升9點或0.25％，高見3651點後賣壓增加，大市轉跌，最多跌34點或0.95％，低見3607點，全日收報3613點，跌29點或0.8％，成交6067.89億元。

深指最多跌79點或0.55％，低見14307點，一度倒升最多127點或0.88％，高見14514點，全日收報14357點，跌29點或0.21％，成交6766.05億元。

滬深300指數報4849點，跌3點或0.08％；創業板指數報3207點，升25點或0.8％。

各類股普遍受壓，煤炭股挫逾6％；水泥股挫近6％；有色金屬、鋼鐵、化工股跌逾2％；電力、金融股跌逾1％；石油、房地產股偏弱；半新股升逾3％；釀酒股升逾2％。