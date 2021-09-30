周三國際天然氣價格下跌近7%，創下今年1月以來最大單日跌幅，扭轉了之前因供應問題而狂漲的升勢。

周三天然氣11月期約價格一度重挫8%，最低跌至每百萬Btu 5.42美元，隨後跌幅有所收斂，但終場仍然收跌6.85%，報每百萬Btu 5.47美元，失守前一交易日站上的逾7年新高，並創下1月以來最差的單日表現。

周二天然氣期貨價格漲破每百萬Btu 6美元大關。

歐洲能源供應吃緊導致電價創下歷史新高，本月天然氣價格一路飆升。

9月以來天然氣期貨價格已經大漲26%，與今年初相比更已上漲1倍多。天然氣價格大漲，已經使歐洲和美國的通膨壓力惡化。

儘管周三天然氣價格大幅回落，但部分分析師認為這只是這波上漲趨勢的一個「逗點」。

金融服務公司Oanda表示，基本面全都指向天然氣價格將走高，如中國的需求強勁、美國海上生產設施關閉，以及來自俄羅斯的供應不足等，天然氣市場的供應問題仍然存在，且看起來不會很快改變。