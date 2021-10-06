在美國人力資源服務公司ADP於稍後公布9月民間就業報告之前，美國10年期公債殖利在美東時間周三清晨再度漲破1.56%大關。

在美東時間凌晨3點20分，美國10年期指標公債殖利上漲3個基點，站上1.564%。30年期公債殖利率大漲近4個基點，報2.137%。

美股主要指數期貨目前加速下探，道瓊指數期貨跌0.9%，標普500指數期貨跌1.07%，那斯達克100指數期貨大跌1.3%。

在通膨居高不下和貨幣政策緊縮的疑慮籠罩下，美國10年期債息在上周二漲破1.56%，創下6月來新高，受此影響，美股三大指數同步重挫，當日道瓊指數大跌569.38點或1.63%，標普500指數重挫2.04%，創下5月來最大單日跌幅。以科技股為主的那斯達克指數更崩跌2.83%，創下3月來最大單日跌幅。

美國人力資源服務公司ADP將於美東時間上午8點15分發布9月就業報告，緊接著備受關注的9月非農就業報告將於美東時間周五上午揭曉。

就業市場的復甦態勢是聯準會決定何時收緊貨幣政策的兩大指標之一。聯準會在9月會議後宣布最快可能在11月開始縮減每月購債規模，並暗示升息隨後到來的速度可能較預期提前。聯準會主席鮑爾在會後的記者會上表示，「不需要令人印象深刻或超級強勁的就業報告」就可以啟動「縮表」，並預期這個過程將在明年中結束。