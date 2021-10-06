台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)將在本周五公布9月營收、第三季季報，在產品利差縮小下，法人預估，第三季台塑四寶獲利將季減、年增，惟第四季為傳統旺季，加上考量產業利差擴大，故四寶第四季核心獲利將季增、年增。

第三季因美國德州暴雪效應去化，塑化產品利差暫跌，塑化業供給俏情勢較第二季轉鬆，惟幅度小於預期，多數產品價格在3~4月觸底後緩跌，並在8~9月重啟漲勢。就季均利差而言，煉油差季增，烯烴、芳香烴、衍生物利差季減，加上原油季均價格上漲，導致具有一貫化優勢的台塑四寶利差季減。

展望第四季，除是塑化傳統旺季外，還有大陸實施能耗雙控政策限縮供給、印度及東南亞需求回溫、美國塑化工廠出口仍少，以及天然氣供給在冬季轉緊，限縮天然氣製程供給等，均將使第四季供給瓶頸再現，產品利差季增。

法人則預估，自第三季起新一波供給瓶頸出現，且將至少延續至明年第一季，影響台塑四寶今明兩年獲利展望。

台塑四寶將在周五公布9月營收以及第三季季報，屆時也將針對第四季塑化產業做出更詳盡說明。