葡萄王(1707)9月營收7.93億元，年成長6.06%，三大事業體第3季延續第2季成長水準，整體營收24.03億元，年增10.87%。葡萄王表示，母公司自有品牌隨市場需求回溫及代工業務暢旺，使得9月整體營收雙成長；上海葡萄王在中國大陸市場整體動能遲緩因素存在下，今年營收仍始終保持正成長，緊接著子公司葡眾衝聘旺季到來，對Q4營運動能有信心再攀高峰。

母公司台灣葡萄王持續雙位數成長力道，9月份營收年增37.72%，前9月年增40.98%。營收主力代工業務不論在海外原料、成品代工或國內代工皆交出漂亮成績單，年成長較去年同期達160.89%。疫情期間台灣葡萄王維持雙位數營收年增率，除了隨時掌握疫情動態提前調整行銷策略之外，長久以來致力於數位轉型的管理模式在此波疫情之下發揮效應。

葡萄王董事長曾盛麟進入家族企業以來，即啟動數位轉型，建立公司全面電子化，並且透過數位行銷與全媒體運用虛實整合，打造全新的品牌形象。近5年數位通路的銷售金額成長四倍以上，新冠疫情期間，線上銷售一度超越實體通路，卓越的領導能力榮獲首屆鼎革獎「數位轉型領袖獎」青睞，在205件參賽專案，得獎率僅16％中脫穎而出，值得肯定。

上海葡萄王9月營收月增16.72%、年增13.44%，前9月年增16.43%，整體營運及接單狀況穩健向上。配合客戶雙11的備貨需求，工廠將於十一長假(10/1~ 10/7)期間適度安排加班加速產能，預估10月份業績將持續維持同比年成長正向趨勢。因應近日中國大陸政府限電政策，上海葡萄王也將密切關注其對供應鏈的影響，以備迎接第四季傳統旺季，按計劃完成客戶訂單，實現營收成長目標。

子公司葡眾9月營收，月增6.6%、年增3.03%、季增9.22%。隨著產業衝聘旺季到來，年度第一支新品「青采孅」已於9月26日上市，其他新品也將於年底前接續發表，勢必能帶動買氣回溫，為Q4營收再創佳績。