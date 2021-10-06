OPEC+維持逐月增產40萬桶/日政策，美WTI原油創近7年新高，每桶78.93美元，布蘭特原油也突破82美元，創3年新高，加上大陸能耗雙控，催化PVC、EVA、EG現貨報價走揚，利差持穩放大，台塑四寶股價聯袂逆勢攀揚表態。

台塑（1301）一度攻抵119元，突破117元前波反壓，蓄勢挑戰三年新高；台塑化（6505）攀揚2.6％，股價站上101.5元；南亞（1303）也重回90元整數價位。

美國艾達颶風影響路州、墨西哥灣石化產能，大陸「能耗雙控」限制電石法PVC產能，加上印度、東南亞需求增溫，燒鹼、PVC、PE/EVA、EG報價連番揚升，台塑、南亞本業收益進補。

其中，煤價大漲逾4成，電石法PVC成本優勢不再，大陸PVC中約8成採用電石法，又有「能耗雙控」限制，市場預期PVC供應吃緊態勢可望持續到年底。

中東受原油減產影響，EG開動率偏低，美國德州EG也因乙烯分配減少而減產，都將影響大陸EG進口量維持低位；加上大陸36％EG是煤化工，「能耗雙控」、高煤價直接衝擊煤化工EG產能限縮，供需趨緊、高油價支撐，行情穩步推升。

分析師認為，市場預期原油需求將連續增長，到年底前將達疫情前水平，油價仍有上漲空間，看好亞洲相關煉油族群有發揮空間，調高台塑化評等，由原先「中立」調高。

此外，當前印度PVC價格已超過上半年峰值，供應緊張將推動亞洲PVC價格進一步上漲；看好PVC進入超級周期到2023年，台塑兩岸、美國三地佈局，一貫成本優勢急劇擴大，評等推薦買進，目標價由130元調升到140元。