A股三大指數30日開高走高，滬指持續震盪走勢，創業板指強勢走高。概念股方面，鋰電池、鹽湖提鋰、鴻蒙概念股持續強勢，化工、稀土、煤炭等週期股反彈修復；銀行、證券類股低迷，貴金屬類股走弱。
指數午後再度走強，創指漲幅擴大超2％，滬指跟隨拉升。電力、儲能等相關類股表現活躍，油氣開採類股回暖。總體而言，市場情緒快速回暖，個股呈現普漲態勢。
具體看，截至收盤，滬指報3568.17點，漲0.9％，成交額為人民幣（下同）4457億元（上一交易日成交額為5111億元）；深成指報14309.01點，漲1.63％，成交額為5047億元（上一交易日成交額為5667億元）；創指報3244.65點，漲2.19％，成交額為1795億元（上一交易日成交額為1929億元）。滬深兩市成交額9504億元，未能突破兆元關口。
從盤面上看，鹽湖提鋰、鴻蒙概念、磷化工相關類股漲幅居前，銀行、貴金屬、證券相關類股跌幅居前。
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