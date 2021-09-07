台股加權指數7日開在17534.38點，呈現小漲，權王台積電（2330）開高在634元，聯電（2303）開高在70.1元，但隨後雙雙出現漲多回檔。

萬海（2615）7日除息，股價發動漲勢，帶動航運股呈現反彈，面板三雄及IC設計股也回神上揚，電子股占成交比重達57％，居盤面主流，台股加權指數早盤在平盤附近小幅震盪。

美國股市、債市9月6日將因勞動節休市一天。道瓊工業平均指數9月3日終場下跌0.21％（74.73點）、收35369.09點；周K線下跌0.24％。

那斯達克指數上漲0.21％（32.34點）、收15363.52點，創歷史收盤新高；周K線上漲1.55％。費城半導體指數上漲0.57％（19.56點）、收3430.89點；周K線下跌0.16％。

元富投顧指出，市場仍然對月底聯準會（FED）是否縮減量化寬鬆（QE）密切觀察中，一般預料8月份就業報告不佳，FED的動作有可能再往後遞延，如果縮減QE的動作在年底且動作和速度都緩慢，對股市的衝擊將很有限，美股應該是震盪走多，台股跟著震盪趨堅的型態不變。

元富投顧指出，目前17000點已經形成短期底部，17500～17800將震盪換手，大盤9月份再攻18034高點的機會大增，逢拉回仍偏多操作。