1.中鋼(2002)：8月營收衝次高，15日將開10月、Q4內銷盤價，董事長翁朝棟喊話「沒有跌價空間」，今盤初股價開高走高逾2%。
2.宇峻(3546)：外資已連續買超23個交易日，10月推新作助攻Q4營運，盤初股價漲逾1%，續向季線挺進。
3.國光生(4142)：新冠疫苗臨床試驗印尼准了，今開盤人氣爆棚、股價漲逾9.5%。
4.華邦電(2344)：外資上周五擴大回補買超14263張，但股價連漲兩日後，今早落於低檔整理。
5.亞德客-KY(1590)：8月、前8月合併營收雙雙改寫同期新高，法人看好今年營收及獲利可寫新紀錄，盤初逆勢開高，但調節賣壓不輕。
6.千興(2025)：8月營收年增383.15%，盤初股價漲近9%，飛過季線。
7.春源(2010)：8月營收年增41.8%，獲外資連兩日買超，盤初挾量強漲逾5%，攻克季線。
8.中華(2204)：8月營收衝今年次高，年增51.89%，盤初量增價漲近4%，衝過5日線。 9.利奇(1517)：8月營收年增35.71%，外資連日買超，盤初股價續漲逾2.5%，挑戰季線。
10.鈊象(3293)：前8月每股稅前盈餘53.82元，創同期新高，上周五獲外資轉買超161張，帶動盤初股價漲逾2%。
11.信紘科(6667)：8月營收1.68億元創單月新高，開盤急攻，一度亮紅燈。
12.三福化(4755)：精密化學品需求暢旺，Q3有望展現季增、年成長，早盤攻高半根漲停板。
13.富邦金(2881)：8月大豐收獲投信加碼，填權息之路動起來，走高逾1%。
14.東森(2614)：電商檔期滿滿，轉投資東森購物吃補，底部整理結束，跳上漲停板。
15.拓凱(4536)：8月營收首破8億元創歷史新高，多方歡呼，勁揚8%。
16.旭隼(6409)：8月營收年增率拉高至35%以上，股價一吐怨氣，今早量價齊揚，一度大漲逾6%。
17.宏致(3605)：旺季需求升溫＋缺料緩解助攻Q3營運，結束打底格局，早盤一度上彈3%。
18.亞信(3169)：網通晶片缺貨到明年，營運看旺，早盤走揚漲逾7%。
19.恆大(1325)：上月營收年減9成，防疫題材降溫，股價續跌逾6%，連3日下挫。
20.王品(2727)：8月營收回溫，五倍券、中秋節題材利多，晨盤上揚逾3%，站穩5日線。
21.祥碩(5269)：Q3營運增溫可期，外資力挺，惟營收年減16.15%，早盤漲多修正、下滑逾9%，失守5日線、2200元關卡。
22.安集(6477)：營收跌幅收斂，外資連6日買超，股價上攻逾3%，突破月線。
23.聯合再生(3576)：台灣國際智慧能源週12月登場，參展利多，晨盤帶量上漲逾3%。
24.精英(2331)：上月營收年增34.72%，甩外資連3日賣超，早盤反彈漲逾3%。
25.研華(2395)：8月營收登峰，法人多日相挺，惟華碩降低持股比，股價下跌逾5.5%，從波段高點回落。
26.新興(2605)：BDI指數大漲6.1%，外資再度轉買超，晨盤上攻漲約4%。
(編輯整理：李慧蘭)
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