【愛傳媒簡秀枝專欄】「今日有誰憐駿骨，夕陽沙岸影如山」，這是南宋龔開（1222-1307）《駿骨圖》的詩文，在故宮博物院「遺珠」的特展中，特別吸睛。

畫中的馬，骨瘦如柴，佇立在空白中，有如曠原野地，一匹長期忍受飢餓，受虐待的神駒，不僅暴瘦到背脊突起，髖骨和肋骨也歷歷可見，馬首有氣無力，抬頭都難，馬後腿虛弱得幾乎無法站立，讓人心生不捨。

然而，該馬匹體格奇特、目光如炬，龔開不愧是大腕藝術家，似乎藉以彰顯駿馬本質的優越，不但精神不屈不撓，甚至還有股傲然凌人的霸氣。

龔開藉圖諷刺時政，他在《駿骨圖》中，除了把駿馬畫得瘦骨嶙峋外，也題詩抒發心情，呼應畫中馬的形象，強烈表達他對前朝（五代十國）的腐敗滅亡的遺恨。

擅長指桑罵槐的龔開，是宋末元初畫家，生於江蘇淮陰，字聖予，號翠巖，人稱髯龔、老髯等，畫作在相隔700年後的今天，呈現在故宮博物院的展廳上，依舊觸目驚心，發人深省。

「遺珠—大阪市立美術館珍藏書畫」特展，自7日24日開展，即將在9月21日結束。因受疫情影響，影響了參觀人潮，相當可惜。南宋龔開《駿骨圖》，正是該特點的重要展品，引發許多藝術愛好者的佇足觀賞。

這批擲地有聲的展品，原屬日本知名中國書畫收藏家阿部房次郎爽籟館舊藏，由其子阿部孝次郎於1943年捐贈給大阪市立美術館。

故宮博物院開館五十多年來首次大規模的書畫借展，一口氣向大阪市立美術館借出這40多件重磅藏品。包括南北朝張僧繇〈五星二十八宿神形圖〉、北宋燕文貴〈江山樓觀圖〉、五代時期李成及王曉合作的〈讀碑窠石圖〉、宋米芾之子米友仁〈遠岫晴雲圖〉、南宋鄭思肖〈墨蘭圖〉等。

為增添展覽內容的精彩與豐富性，故宮也同場加映院藏中國寶等級的書畫文物，如宋郭忠恕〈雪霽江行圖〉、宋米芾〈致景文隰公尺牘〉及〈書論書〉、宋徽宗〈溪山秋色圖〉等，兩館收藏並列呈現，以臻相互輝映之妙。

阿部氏深受中國美術成就感動，20世紀戰亂初期，積極從日本和中國大陸搜購字畫精品，成就其重磅級收藏，藏品中不乏清宮舊藏，有些更是傳世唯一孤品，許多為藝術史上的赫赫巨跡，有些更是全球各大博物館典藏中所短缺的那塊拼圖，因此這次特覽，頗能彌補故宮博物院典藏不足，也因此被喻為眾多博物館心目中的「遺珠」。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：故宮博物院官網截圖。

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