力特(3051)8月底公告股東會通過將以減資彌補累計虧損，法人估計，預計年底完成，每股淨值將回到票面之上，有望開放信用交易。

力特主要產品為偏光片，公司積極切入高利潤產品，包括車載、家電等，高利基產品營收占比達5成，上半年毛利率22％，高於同業。去年第3季轉虧為盈，今年第1季又有南科廠處分業外挹注，今年上半年稅後淨利7.02億元，每股稅後盈餘2.16元。

力特偏光板的產線規模為80萬平方米/月，稼動率為70％～80％，公司8月營收降至3億元以下，主要車廠因為晶片缺料導致停工，目前原料供應逐步抒解，有利於營收回溫。

由於去年轉虧獲利，每股淨值增加，到今年第1季回升到5元以上，第2季底來到5.98元，8月19日擺脫全額交割股恢復正常交易。

今年力特股東會通過減資彌補虧損，銷除股份155,332,396股，減資比率47.74575％，減資後實收資本額為17億元，並針對債權人發出公告，預計年底前完成，每股淨值將重回10元。