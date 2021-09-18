朱立倫舉出另一張照片，是在北京大學演講，背景有「中國國民黨」字樣。（取自中天電視直播）

國民黨主席選舉中天電視今（18）日舉辦一場網路辯論會，面對前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中圍攻，朱立倫淡定一一回擊，還拿出事前準備的道具，反駁張亞中指稱他在大陸演講不用「中國國民黨主席」的名義。

前彰化縣長卓伯源一開始就暗指朱立倫2016年選舉只拿316萬票，2020的時候韓國瑜團結了整個泛藍的力量，拿到552萬票，比2016年還成長100多萬票。

張亞中也在辯論會中舉一張照片顯示，朱立倫2015年5月2日在上海復旦大學演講，背景只有「朱立倫與青年朋友有約」，張亞中質疑朱立倫當時為何不用「中國國民黨主席」這幾個字？

朱立倫則拿出另一張照片回擊，在北京大學的演講是「中國國民黨主席朱立倫先生與北京大學師生座談會」，他後來決定又加一場，要跟年輕朋友輕鬆對談，所以才有復旦大學「朱立倫與青年朋友有約」。

朱立倫說，他去參加活動，一場是正式演講，就是「中國國民黨主席朱立倫先生與北京大學師生座談會」，跟連戰主席一模一樣。他加了一場復旦大學，與青年朋友聊天談家常，讓大家看到「我這位朱老師非常親切」，沒有任何官架子，這是台灣民主的展現，獲得非常好的好評，是兩場演講，不是一場演講。他提醒張亞中，不要聽片面之詞。

另外，對於2016年選舉輸給蔡英文一事，朱立倫也直言，「沒錯，我輸過蔡英文，我也贏過蔡英文」，並且表示，過去從立委開始打仗，從民進黨手上贏了2屆，新北贏2次。將軍打仗有失敗，失敗不可恥，但一定要檢討、反省，要讓國民黨整合起來打勝仗。