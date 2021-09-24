藍營黨魁票投朱立倫？侯友宜未正面回應 15:342021/09/24 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，每個人都有自己角色，他既是新北市長也是黨員，市長以工作為優先，黨員該盡的義務，他也會盡他的責任。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明天國民黨黨主席選舉，對於是否會投票給前新北市長朱立倫嗎？新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，每個人都有自己角色，他既是新北市長也是黨員，市長以工作為優先，黨員該盡的義務，他也會盡他的責任。 另對桃園市長鄭文燦建議流行疫情指揮中心依疫苗涵蓋率評估降級標準，侯友宜表示，不管升級或降級都是中央權限 中央有一批專家，一定會就疫苗覆蓋率與疫情狀況做好評估，尊重中央對降級或升級採取的措施。 張亞中若當選黨主席恐衝擊明年選戰？侯友宜照例回應了 29名藍委挺朱？江啟臣：黨內選舉逼人表態有點吃豆腐 #降級 #侯友宜 #朱立倫 #國民黨 #黨主席 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李明璇談國民黨主席選舉 連勝文、江啟臣親喊話 萬人大讚 12:592021/09/24 政治 陸駐瑞典戰狼大使打包回國 桂從友被批沒有外交手腕 10:172021/09/24 國際 經濟部遞指引 八大行業解封 需6成員工接種 04:102021/09/24 財經焦點 直播》嘉玲又回新北 鴻海員工暫未確診 侯友宜最新說明 14:412021/09/23 生活 國民黨主席之戰前夕黃暐瀚辦網路投票 「他」暫時領先 14:332021/09/24 政治 藍營中台灣7縣市長齊聚論壇 黨魁人選各有所屬 16:082021/09/23 政治 《電腦設備》宜鼎固態硬碟出擊 攻5G商機 10:532021/09/24 財經 朱立院踩地盤 29藍委公開力挺 04:102021/09/24 政治要聞 海納百川》大陸不需要用台灣來證明什麼——《海峽告急》系列三（坦普爾曼） 12:262021/09/24 海納百川 直播》新北＋1 鴻海子公司女工程師確診 侯友宜最新說明 14:382021/09/24 生活 國民黨主席爭霸，張突竄起、朱搞棄保、江嗆蘇揆！藍營人士：選票回流江啟臣。 09:002021/09/23 政治 政治熱門新聞 207萬人綁定五倍券後 蔡政府最新民調出爐 - 政治 影／蔡英文稱加入CPTPP「水到渠成」 柯文哲：我說是海嘯來了 - 政治 郭正亮突問「蔡政府不願面對的難題」藍營大咖竟秒回這句 - 政治 李明璇談國民黨主席選舉 連勝文、江啟臣親喊話 萬人大讚 - 政治 國民黨主席選舉他是唯一贏家？媒體人爆驚人預測 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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