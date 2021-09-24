明天國民黨黨主席選舉，對於是否會投票給前新北市長朱立倫嗎？新北市長侯友宜今主持疫情說明會表示，每個人都有自己角色，他既是新北市長也是黨員，市長以工作為優先，黨員該盡的義務，他也會盡他的責任。

另對桃園市長鄭文燦建議流行疫情指揮中心依疫苗涵蓋率評估降級標準，侯友宜表示，不管升級或降級都是中央權限 中央有一批專家，一定會就疫苗覆蓋率與疫情狀況做好評估，尊重中央對降級或升級採取的措施。