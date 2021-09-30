本土新冠肺炎疫情降溫，民眾不滿台北市捷運局舉辦說明會仍採線上會議，根本無法完整表達意見，拒絕承認無溝通成效的視訊會議，30日在北市府舉布條抗議，高喊「市長柯文哲無能、捷運局蠻橫」。捷運局對此回應，視訊會議避免群聚，可讓更多人參與，無法參加也可觀看會議影片後提出書面意見。

捷運局今舉行捷運萬大線LG11車站及新北市土城國小側高架橋梁設置評估調整說明會，民間團體與當地居民不滿疫情已趨緩，各單位都恢復實體會議，但捷運局卻採蠻橫手段，只願開視訊會議，以科技方式提高數位門檻，許多長輩根本無法參加。

金城公園綠地保留自救會成員黃先生表示，捷運路線本來規畫直行新北土城區金城路，2018年竟截直取彎變成要拆學校、毀公園，他嘲諷，人類都可以上火星了，捷運局也蓋10幾條捷運卻說無法克服，如今要辦說明會讓民眾提供意見，竟用疫情當擋箭牌，不敢面對面溝通。

民眾今早前往北市府大門口抗議，高喊「柯文哲無能、捷運局蠻橫、出來面對面、別做藏鏡人」，強烈拒絕參與無溝通成效的視訊會議，也不會承認結果，要求盡速在土城地區舉辦與民眾面對面的實體說明會。

對此，捷運局回應，避免疫情影響出席說明會人數，透過視訊會議讓更多人表達意見，若無法參與會議，影片會放在捷運局官網影視專區，民眾觀看後可提出書面意見，捷運局再逐一回覆。

捷運局說明，LG11設站位置經綜合民眾權益及景觀衝擊考量，將站體微調設在金城公園與相鄰的停車場用地，採高架單柱型式，使用公園面積僅434平方公尺，把對公園影響降到最低，另已配合學校需求，軌道面採浮動式道床及設隔音牆減少噪音。