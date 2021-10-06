為促進跨境警務合作，共同打擊新興網路犯罪，外交部、美國在台協會台北辦事處（AIT／T）、日本台灣交流協會及內政部警政署今天共同辦理「2021年全球合作暨訓練架構（GCTF）－ 打擊網路犯罪與強化國際執法合作」線上國際研討會（2021 GCTF Virtual Conference on Combating Cybercrime through International Law Enforcement Collaboration）。

外交部表示，GCTF自2015年成立以來已舉辦過6場執法合作相關研習活動，本次是首度與內政部警政署合作，並與「國際警察合作論壇」合併辦理，期待擴大各國執法單位的交流。內政部長徐國勇、外交部政務次長曾厚仁、警政署長陳家欽、日本台灣交流協會代表泉裕泰（IZUMI Hiroyasu）、美國在台協會台北辦事處副處長柯傑民（Jeremy Cornforth），均以預錄方式致開幕詞。

外交部曾厚仁次長致詞時表示，隨著跨國網路犯罪越來越多元及猖獗，有賴全球合作因應處理。我國政府認為資安即國安，全力培養網路安全人才，並促進與各國的執法合作。台灣也盼參與「國際刑警組織」（INTERPOL），進一步與國際執法組織加強合作，以善盡確保全球公共安全的責任。

柯傑民致詞則表示，儘管台灣被拒於門外，無法有意義地參與國際刑警組織及許多其他國際組織，但今天的活動將能凸顯台灣仍以許多方式與國際社會分享專長，同時也展現國際網路社群如何與台灣分享經驗，以因應你我共同面對的網路犯罪挑戰。

外交部指出，本次視訊研討會共有來自亞太、中東、非洲、歐洲、北美及加勒比海等區域，計32國約320名警政、司法官員及執法人員線上與會，並由美國聯邦調查局（FBI）及日本相關專家擔任講者，各國執法人員積極交流、討論氣氛熱烈。