頭份市濱江街部份路段緊縮只容1部汽車通行。（謝明俊攝）

頭份市公所研議拓寬濱江街。（謝明俊攝）

苗栗北橫公路頭份大橋目前正在整修，禁止21噸以上大貨車通行。（謝明俊攝）

頭份市北橫公路全線通車後，因頭份大橋需要整修，暫時禁止21噸以上大貨車及砂石車等通行，改道濱江街行駛，卻又由於濱江街路屬於防汛道路，路幅較窄，部分路段寬度不到5米，時常發生重車經過堵塞交通，並且濱江街又是通往頭份市立殯儀館的重要通道，頭份市公所研擬爭取拓寬道路至8米，方便人車來往。

頭份市濱江街位處中港溪堤坊與國道1號間，北至中正路、南與北橫公路相交，全長約1．6公里，是屬於中港溪防汛道路之一，多數路寬約有6米，但部分路段因經過私人土地，所以路幅緊縮至5米，僅夠2部轎車慢速會車，一旦遇到大貨車、砂石車行駛時，往往就造成交通堵塞。

濱江街自北橫公路前段通車後，就成為頭份市尖山地區前往頭份市區重要通道，加上頭份市殯儀館設立在濱江街，來往車流量原本就相當大。月前，苗栗縣政府工務處檢測發現北橫公路重要橋梁頭份大橋，鋼梁等部分使用期間已久，出現腐蝕現象，已向中央爭取經費全面整修，為了安全考量，必須管制橋梁通行載重，禁止21噸以上大貨車、砂石車或聯結車通行駛頭份大橋，所有重型車輛須改由濱江街行駛。

結果，因大貨車改行駛濱江街，行經部分狹窄路段時，往往造成對向車輛無法會車，導致現場壅塞，頭份市長羅雪珠接獲民意反映後，親往現場會勘，確認有需要向中央及縣府爭取經費拓寬濱江街，由目前6米道路拓寬成8米，而道路拓寬部分有路段涉及第2河川局及國有財產署，部分則為私人土地，市公所已召開2次說明會，邀請相關地主及機關會商。

羅雪珠表示，日前曾與第2河川局局長楊人傑當面說明，初步已獲得共識，將由2河局層報水利署裁定，市公所並已研擬可行性評估前期工作，期望能向中央爭取經費拓寬濱江街，以利民眾來往通行。