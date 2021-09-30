與朱立倫王不見王？侯友宜：把自己做好就是對黨最好的貢獻 11:162021/09/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜說，把自己做好就是對國家、對人民、甚至對黨最好的貢獻。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜說，把自己做好就是對國家、對人民、甚至對黨最好的貢獻。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜今（30日）上午出席國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮，媒體詢問朱立倫當選國民黨主席後兩人都未碰面，對此，侯說，把自己做好就是對國家、對人民、甚至對黨最好的貢獻。 侯友宜說，其實每一個人都有自己的工作，只要大家為人民、為國家努力做事，各自扮演自己的分工角色，把自己做好就是對國家、對人民、甚至對黨最好的貢獻。 貓咪「茶茶」遭虐死開庭前夕 侯友宜霸喊「不要怕」：我給你靠 美要台積電交機密資料 王美花回應讓江啟臣怒批：蔡政府無情無義 #朱立倫 #侯友宜 #貢獻 #國家 #社會住宅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寄生公園處？處長4親友齊聚 04:102021/09/30 地方新聞 竹輪中間為什麼有洞？內行人解答意外長知識 08:152021/09/30 生活 陳美而入圍金鐘 挑戰0彩排樂趣大 04:102021/09/30 娛樂新聞 數位五倍券砸9.7億仍當機 蔡壁如揭3大亂怒轟：還搞烏賊戰術？ 08:292021/09/30 政治 武漢姑娘嫁來台 彩繪老屋思故鄉 04:102021/09/30 地方新聞 京劇＋交響樂 快雪時晴國寶活化 04:102021/09/30 焦點要聞 6都市長提名 蔡英文希望親自徵召 04:102021/09/30 政治要聞 宜蘭朱立倫慰留 張建榮否認辭黨部主委 04:102021/09/30 地方新聞 白劭宇建功 新北首闖男足金牌戰 04:102021/09/30 運動天地 台灣人看大陸》初訪我夢中的舞台 00:212021/09/30 兩岸徵文 唐綺陽等驚喜 拒算命測結果 04:102021/09/30 娛樂新聞 政治熱門新聞 看到政黨民調 郭正亮驚人預測台北市長選舉結局 - 政治 兩岸若發生戰爭最新民調 趙少康看破泛綠想法 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 美要台積電交機密資料 王美花回應讓江啟臣怒批：蔡政府無情無義 - 政治 蔡政府系統為何常常當機？宅神一張P圖讓網友笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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