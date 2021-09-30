新北市長侯友宜說，把自己做好就是對國家、對人民、甚至對黨最好的貢獻。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（30日）上午出席國家住都中心「稚匯好室」、「懷石好室」社會住宅開工動土典禮，媒體詢問朱立倫當選國民黨主席後兩人都未碰面，對此，侯說，把自己做好就是對國家、對人民、甚至對黨最好的貢獻。

侯友宜說，其實每一個人都有自己的工作，只要大家為人民、為國家努力做事，各自扮演自己的分工角色，把自己做好就是對國家、對人民、甚至對黨最好的貢獻。