新北市長侯友宜今（6）日出席警察局10月份局務會報，頒獎表揚28名防疫楷模、8名忠勤、忠勇事蹟官警，並為12名升職官警授階。侯友宜致詞時表示，新北市守住疫情，不讓疫情擴散，有賴警察局投入大量警力協助疫調，所有警察同仁功不可沒，他由衷感謝，也期許大家要秉持「治安無空窗、防疫不鬆手」的精神，繼續為所有市民服務。

新北市長侯友宜今頒獎表揚防疫楷模、忠勤忠勇官警，並為12名升職官警授階。（王揚傑攝）

侯友宜說，萬華爆發疫情之後，新北市有7條橋樑與萬華聯通，很多新北市民都在萬華工作，初期警察局就動員300名警力支援疫調，在「平寧計畫」的過程中，更投入將近2200位警力，和各區公所並肩作戰，快速的掌握病毒的傳染鏈，一步一腳印把疫情控制下來。沒讓疫情繼續向桃園以南擴散。

新北市長侯友宜今頒獎表揚防疫楷模、忠勤忠勇官警，並為12名升職官警授階。（王揚傑攝）

此外，新北市治安在警察局8000員警努力下卻非常穩定，三峽、新店群聚在街頭鬥毆，都立刻啟動快打迅速制止，甚至以組織犯罪查辦，在各縣市治安評比都能名列第一名。

侯友宜今也為12名升職官警授階，包含5名晉升三線一的督察、專員及4名晉升二線四星的專員，以及3名晉升二線三的偵查隊長、專員。

侯友宜說，警察升職相當不容易，除了必須靠自身的努力打拚外，也代表對社會國家的犧牲奉獻，升職是責任的加重，除了恭喜每一位升職官警，他也希望大家都能秉持為市民服務的理念，做好警察該有的本分。