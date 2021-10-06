全球拼碳，台灣也不例外。到底台灣如何減碳？經濟部政務次長曾文生6日在「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇中妙喻，減碳像參加一場自由車公路團體賽，要配速、要有好隊形，才能跑得長久，台灣量體小無法做破風手，但一定可以在「領先群」裡。

曾文生表示，減碳、ESG是現在大家最關心的議題，若把自己過去一年演講稿拿出來發現，講GDP的頻率已降到5％以下，但CSR、ESG已超過50％，對經濟部來說，每天都在處理這些事，自己管的是水力、能源、循環經濟都是ESG範疇。

曾文生表示，近期也被立委問到「台灣減碳怎麼做？碳費怎麼收？」他表示，台灣在減碳上就像已開始參加一場環法自由車團體競賽，一定要做好配速。台灣碳排總量占全球0.56％，但人均只占0.3％，所以人均碳排量是1.78倍，台灣無法做破風手，因為沒有那麼大量體，但政府會領導大家打進「領先團隊」，像是半導體生產持續用綠電，再生能源再加速，讓台灣的能源效率做到最好。

曾文生表示，過去大家關心上市公司，但還有90％以上的中小企業怎麼跟上是很重要的事。對企業來說，要知道二件事，一是營運風險不再只有市場數字，市場外的資訊會決定企業的成敗，其中，環境就是其一。

曾文生指出自己到經濟部三年多，對數字敏感，看到中南美洲雨量不好，就擔心能源價格就上漲，因為中南美洲水力發電比例高，大陸水力發電占16.2％，只要長江水庫沒水就會影響能源價格波動，氣候會影響到能源市場，黃小玉（黃豆、小麥、玉米）也是會影響。這是就企業永續經營的外部風險，自然天候風險。

二是企業已是決定世界面貌重要的因子，影響程度甚至已超過主權國家。企業任何一個外部性力量加總，都會變成總體影響企業發展的因子。企業要設定目標減碳量、維持好相關關係。所有事都從具體、簡單指標開始。

小企業怎麼減碳？曾文生表示，政府與民間合作，要發展「大帶小系統」，大型台商帶領供應商一起合作，所有自行車團體賽最關鍵就是「隊形」，隊形好就跑得遠、需要衝刺時再衝，所以怎麼把產業隊形整好是重要工作，橫向也很重要，工總提出減碳技術性部份是公共財，但管理知識要有平台來分享這些公共財，減碳除了技術之外，管理資訊與知識也很重要，政府扮演協助，也歡迎民間建置共享平台。