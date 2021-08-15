江宏傑、福原愛在7月宣布離婚共同簽字聲明，5年婚姻正式畫下句點，而江宏傑昨（14日）則在網曬出與錢薇娟嘟嘴自拍，並幽默自喊：「錢傑cp祝大家情人節快樂」，為節目《全明星運動會》宣傳，未料，江宏傑這張搞笑照卻引發大陸網友「認真了」，還砲轟江宏傑，譙他無縫接軌。

恢復單身的江宏傑，把生活重心放在演藝事業和一對兒女身上，而昨天是七夕情人節，江宏傑則曬出與錢薇娟的搞笑嘟嘴自拍照，並幽默發文：「錢傑cp祝大家情人節快樂 #請祝福我們 #情人節快樂」，江宏傑和錢薇娟分別是綜藝節目《全明星運動會》的紅、藍隊隊長，連2季合作也建立出好交情，江宏傑這回幽默組「錢傑cp」，吸引節目轉播員蔡尚樺留言虧：「有考慮過錢薇娟的感受？！錢姊是我的好嗎」，節目則直呼：「這對cp太可愛了啦」。

江宏傑曬與錢薇娟嘟嘴自拍，幽默組「錢傑cp」，未料卻引發大陸網友誤會。（圖／取材自江宏傑 Instagram）

未料這招照片傳到微博，卻引發大陸網友誤會，還有不少人當真了，錯愕江宏傑與福原愛才剛離婚，就公然「曬恩愛」，江宏傑還無端被砲轟、挨譙無縫接軌，連錢薇娟也無端躺槍，不過仍有理性網友幫留言澄清，強調江宏傑是為節目宣傳，並非公開戀情，才算是還給江宏傑一個清白。

其實，江宏傑、福原愛離婚後，兩人一舉一動都備受矚目，江宏傑不只投入節目錄製外，他也接下日本運動品牌的合作邀約，江宏傑恢單後，人氣不減。而福原愛則是順利以東奧講評員的身份回歸螢光幕，並數度接受陸媒專訪，不免遭外界揣測福原愛將把事業轉往大陸。