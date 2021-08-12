大陸網紅周揚青去年抖出和羅志祥交往9年真相，讓羅志祥因負面形象至今暫無法在螢光前露面，自此便有不少「明星大嫂團」發聲，自掀被男星背叛醜聞。30歲大陸男星霍尊以〈卷珠簾〉一曲走紅，近日被女友陳露爆料私下砲友多，去年還無預警消失讓她被分手，昨(11日)下午霍尊終於發出親筆信給「誠摯的交代」，但文中避重就輕，連女友陳露都看不下去。

國家二級舞蹈演員出身的陳露本月8日突然丟出和霍尊約會照片，兩人過去曾被大陸第一狗仔卓偉爆料戀情，如今拋出照片，外界都以為兩人終於要認戀，卻等不到男方回應。陳露10日進一步發長文，表示兩人談地下情9年，去年本來要買房，卻不了了之，陳露還從朋友口中得知，霍尊私下抱怨：「我今時今日的社會地位還跟她在一起，對她就是一種恩賜了」。

霍尊昨打破沉默曬親筆信道歉。（圖／翻攝自霍尊文化傳播工作室微博）

陳露說，去年9月兩人漸行漸遠，後來才知兩人分手不到一個月，她幫他找的住所已經住進新的女主人，「而那些霍先生的約X對象，也都認為自己是他的女朋友」，「一邊演著傷心和癡情，一邊在和別人評論『那個女人的腿真不錯』、『今天晚上準備約XXX』」。而對此，昨霍尊透過工作室發表親筆信，不再龜縮，文中說想給大家誠摯的交代，卻表示兩人都需要勇敢向前，過去的情感只有雙方才懂，「妳所說的，我想都不是妳的初衷」。

陳露見霍尊親筆信傻眼。（圖／翻攝自遊夢島陳露微博）

霍尊文中更打臉陳露所說「一個普通女孩的9年」，回應：「2013年5月的第一場電影，到去年9月的這8年，在我人生中彌足珍貴」，最後強調：「分別時的話，我再說一次：希望我們都幸福」，但沒提及是否無縫接軌新女友甚至是約砲等傳聞，陳露看了後無言回應：「........」，其他網友也酸：「想了這麼久就編了這些？」、「千萬不能為了男人放棄自己的夢想與工作」、「字好醜」、「你今時今日的地位還要親自回應，是對我們的恩賜嗎」。

攝影師透露曾幫陳露照相，親耳聽到她在更衣室痛哭。（圖／翻攝自攝影師劉明哲微博）

此外，攝影師劉明哲昨也發文表示，先前在婚紗店看到陳露覺得驚為天人，幫對方拍了幾張照後，就聽到陳露在更衣室裡痛哭，聲嘶力竭地說：「我真的沒想過我第一次穿婚紗是這樣的，他不要我了」，劉明哲當時心想哪個男人這麼沒眼光，竟然不要仙女級的女友，安慰說：「妳就算哭也很美」。