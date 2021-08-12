歌手林志炫出道至今30年，不僅唱紅無數經典情歌，更多次角逐金曲歌王寶座，歌唱實力早已備受肯定，日前宣布加盟陸綜《披荊斬棘的哥哥》，卻傳出在錄影現場從2公尺高的舞台上跌落，引發熱議。

林志炫近日參加選秀綜藝《披荊斬棘的哥哥》，有參加節目錄影的網友指出目睹林志炫從2公尺高的舞台跌落，由於事發突然，連攝影師都嚇到發出驚呼聲，由於台下都是堅硬的鐵板，並沒有軟墊等保護措施，讓林志炫的隊友嚇得火速衝到身邊關切傷勢，隨後便見到林志炫一拐一拐回到舞台上完成節目所有流程，敬業精神令人敬佩不已。

此外，林志炫也在錄影過程不斷向台下觀眾道歉，頻頻表示「對不起，打擾大家」，不過因為他帶著傷勢返回舞台重新演出，也讓網路瘋傳恐有骨裂疑慮，更引起大批歌迷對此事的關注，紛紛留言希望往後藝人參加節目錄影時，電視台及製作單位對於安全防護措施能再多重視一點。

林志炫去年生日前夕時，曬出自己躺在病床戴著氧氣罩的照片，當時他坦言健康亮紅燈，因此便在醫院休養一段時間，而經紀人說明他戴的是保護嗓子的霧化去痰器，至於林志炫究竟生了什麼病？他僅低調表示「沒什麼事」，只是剛好藉著疫情行程較不緊湊時，順便處理並且健康檢查。