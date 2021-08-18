民進黨北市議員許淑華、立委蔡適應、基市議員張顥瀚18日爭取到基隆快捷公車1579「基隆八斗子–圓山轉運站」所新增的忠孝東路4段555號（聯合報大樓）下客站位。針對蔡適應被點名選基隆市長、許淑華選基隆立委，許直言會幫蔡輔選，自己則在北市松信區還有責任，許、蔡2人也挺基隆市長林右昌選台北市長。

針對是否競選基隆市長，蔡適應表示，他無論在哪個位置上，都要讓北北基生活圈更便利，大台北生活圈進步是要靠3個城市的居民聯合努力打造，基隆市民來北市上班就是促進經濟，北市很多稅收都是基隆市民貢獻。

至於是否接棒選基隆立委，許淑華笑說「我旁邊還有像張顥瀚這樣的年輕人選啊！」她說自己是基隆人，但在大台北讀書，深知交通有問題，經蔡適應指導公路總局而爭取到聯合報站，而蔡適應選基隆市長，她會去輔選，至於要選基隆立委的人滿多，她在松信這邊仍有責任在，「成功不必在我」。

許淑華說，只要有心，愛基隆、愛台北的人，她都會去幫忙，只要能夠把對手打敗、對基隆、台北努力的人就是好人選，她比較擔心基隆、台北若不同人執政，會有很大問題，若基隆市長、台北市長都是相同政黨會比較容易合作，像她現在仍遇到一些態度溝通上的問題。

蔡適應則說，許淑華知名度很高，基隆人、台北人都知道許淑華很有能力，會一起努力把事做好。

對於林右昌被點名選台北市長，蔡適應說，他跟林右昌滿熟悉，大台北的市長要對城市規畫了解，林最專業，且很有規畫能力，林光6年就將基隆市從最後1名翻轉到前段班，且還是在公務預算沒增加、公務員也沒比較多的情況下，反觀雙北有豐富的行政資源，應是全台最幸福的城市，但他要問雙北市民「雙北規畫有愈來愈好嗎？」

許淑華說，北市需要會城市治理的市長，要把國際資源帶進來，並提升就業率及產業發展，林右昌在這部分的成就，大家都看到，她舉最簡單例子，9月1日要開學，林右昌用公務預算將基隆的國小隔板全都買好，反觀北市那麼多資源，隔板居然還要家長自己處理，這就是願不願做事的態度，不管黨內有誰要角逐台北市長，只要願意做事、做城市行銷、有遠見的人選，她都支持。