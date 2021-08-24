基隆市連續13天「嘉玲」，在防疫上雖較其他縣市嚴謹，但卻備受市民肯定，最新民調指出，基隆市長林右昌施政及防疫表現滿意度破八成，深獲信賴，他說，這份成果屬於所有市民及防疫人員，感謝大家一直以來的配合和支持。

根據趨勢民調顯示，林右昌施政及防疫表現滿意度獲八成市民肯定，其中20到29歲年齡層滿意度更超過八成五，他今天上午接受訪問時表示，今年5月爆發本土疫情以來，基隆夾在雙北「重災區」之間，不僅首當其衝，相關人力資源也相對匱乏，但卻能有效控制住疫情，特別要感謝所有市民對市府的支持，以及所有醫護、警消防疫人員的付出。

林右昌說，這次防疫他強調3大重點，包括個人健康管理、疫苗施打及場所管理，自傳統市場出現防疫問題，基隆率全國之先，徹底落實市場「雙罩一套」高規格防疫措施，從預防性休市、縮減入口、實聯制、量體溫、身分證尾數分流、攤商打疫苗等，用盡一切防疫手段，阻斷病毒傳播鏈。

而9月1日高中職以下學校即將開學，許多家長及教師關心，開學後孩童的健康安全，林右昌說，早在7月中，已安排補教業者、教職人員接種疫苗，預計本周疫苗涵蓋率可達99％以上。

林右昌指出，市府皆以高標準態度應對防疫，感謝這段時間同仁的努力，更感謝市民朋友的支持，讓基隆能持續「加零」並穩健的往正常生活邁進。