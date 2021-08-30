女星賈永婕今年6月自發起募款捐助醫療器材到各大醫院，愛心不落人後的善舉被網友封為防疫女神，最近疫情逐漸趨緩，餐廳、游泳池等也逐步解禁。今(30日)賈永婕便分享自己到基隆和平島公園游泳的美照，可見47歲的她黑色比基尼上身，全身看不到一絲贅肉，引來網友大讚凍齡、保養得宜。

賈永婕今年6月發起送愛心餐支援醫護人員的活動，之後她更在旁人建議下募款捐贈了「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、PAPR（電動過濾式呼吸防護具）、電子影像喉頭鏡，讓不少病患都受惠，總統蔡英文和副總統賴清德都親自致電賈永婕表達感謝，先前她被媒體問到計畫捐贈到何時？賈永婕打趣回應：「如果我跟朋友們還沒破產，我就是繼續幫忙」。

賈永婕分享到基隆游泳照片。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

7月中，賈永婕宣布愛心便當活動將「下台一鞠躬」，因為兩個女兒之後有升學方面的事情要忙，決定先暫停，並感謝所有餐廳的幫忙。昨她則發文透露愛心便當活動私下仍有在進行，但考量因疫情影響到的人眾多，受惠對象改為沒有家人的老榮民，共有60到80位，因明白他們只能靠政府補助過活，常常過著有一餐沒一餐的生活，後來決定每週五送出90個便當，「一個人的力量很有限，但一群人的力量很強大！大家號召身邊所有朋友一起加入聽說已經排到明年四月了」。

因降級解封，基隆和平島公園的泳池自本月13日起有條件開放海泳，每天開放5梯次，每梯次限100人、90分鐘，需線上報名，賈永婕稍早分享了近日搶先回歸泳池的照片，開心寫下：「美麗的夕陽」，引來網友大誇：「全民女神來基隆」、「好厲害的身材比例」，另有人問：「可否教授你的防曬是祕訣？非常感恩」，賈永婕回應：「我會擦防曬係數50的產品」。

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