苗栗縣長徐耀昌特蹲低身體測試幼兒園入口體溫檢測酒精噴灑器功能。（謝明俊攝）

苗栗市啟文國小附設幼兒園教室內特別裝設紫外線殺菌燈，可利用下課後殺菌清消。（謝明俊攝）

校園清消作業特別強調學生遊憩設備。（謝明俊攝）

徐耀昌親自操作酒精槍清消幼兒園玩具。（謝明俊攝）

苗栗縣公立高中以降學校將在9月1日全面開課，因應防疫需求，全縣各級學校都已完成清消工作，由於有代課、專業老師尚未被列冊施打疫苗，全縣共有3百多人，苗栗縣政府將全額補助PCR篩檢費用。並且因應有小一及幼兒園新生入學，教育處已授權各校有條件開放家長入校陪課。

苗栗縣全縣的公立國、高中及國小、幼兒園，將從9月1日起全面恢復實體上課，為此，全縣各級學校從1周前起，就陸續展開清消作業，除了校園周邊及部分校內開放空間，委由當地鄉鎮市公所清潔隊協助清消外，教室內部以及相關細部消毒清潔，則由老師們親力親為，無一漏免，要給學生們最乾淨的學習空間。

為了實際了解學校防疫整備工作進行情況，苗栗縣長徐耀昌30日上午由教育處長邱廷岳陪同，赴苗栗市啟文國小視察，逐一查看學校清消工作及未來開學後相關防疫設備準備運用狀況，尤其是幼兒園的防疫整備，更是視察重點之一。

徐耀昌表示，目前縣府已完成第3階段教職員工疫苗接種，已達9成以上，但有部分代課、專業老師，或是只能施打莫德納疫苗，或是完全不能施打疫苗，全縣目前約有3百多名老師尚未施打疫苗，依照規定，這些老師須準備開學前3天的PCR篩檢陰性證明才得入校，並且未來每周都須接受篩檢一次，為了照顧老師，苗栗縣政府將全額補助這些老師的PCR篩檢費用，直到新的BNT疫苗開打後，全部老師完全接種為止。

由於這個學期將有小一及幼兒園幼幼班新生入學，每年此時經常可見到新生因與父母分離焦慮等因素，影響新生在校適應新生活，因此，苗栗縣政府教育處已授權各學校，如果發生有新生到校後適應不良情況，需要家長協助安撫慰處，可允許由1名家長完成防疫要求後陪同新生進入教室陪伴，待新生適應新環境後後，家長就必須離開校園。

教育處長邱廷岳再次提醒，全校師生除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩，具有感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校，並請家長主動關心子女身體健康，上學前先量測體溫，如出現發燒或呼吸道症狀者，應在家休息避免外出。只要一班有一人確診就全班停課，全校有2人以上確診就全校停課。