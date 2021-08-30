苗栗縣公立高中以降學校將在9月1日全面開課，因應防疫需求，全縣各級學校都已完成清消工作，由於有代課、專業老師尚未被列冊施打疫苗，全縣共有3百多人，苗栗縣政府將全額補助PCR篩檢費用。並且因應有小一及幼兒園新生入學，教育處已授權各校有條件開放家長入校陪課。
苗栗縣全縣的公立國、高中及國小、幼兒園，將從9月1日起全面恢復實體上課，為此，全縣各級學校從1周前起，就陸續展開清消作業，除了校園周邊及部分校內開放空間，委由當地鄉鎮市公所清潔隊協助清消外，教室內部以及相關細部消毒清潔，則由老師們親力親為，無一漏免，要給學生們最乾淨的學習空間。
為了實際了解學校防疫整備工作進行情況，苗栗縣長徐耀昌30日上午由教育處長邱廷岳陪同，赴苗栗市啟文國小視察，逐一查看學校清消工作及未來開學後相關防疫設備準備運用狀況，尤其是幼兒園的防疫整備，更是視察重點之一。
徐耀昌表示，目前縣府已完成第3階段教職員工疫苗接種，已達9成以上，但有部分代課、專業老師，或是只能施打莫德納疫苗，或是完全不能施打疫苗，全縣目前約有3百多名老師尚未施打疫苗，依照規定，這些老師須準備開學前3天的PCR篩檢陰性證明才得入校，並且未來每周都須接受篩檢一次，為了照顧老師，苗栗縣政府將全額補助這些老師的PCR篩檢費用，直到新的BNT疫苗開打後，全部老師完全接種為止。
由於這個學期將有小一及幼兒園幼幼班新生入學，每年此時經常可見到新生因與父母分離焦慮等因素，影響新生在校適應新生活，因此，苗栗縣政府教育處已授權各學校，如果發生有新生到校後適應不良情況，需要家長協助安撫慰處，可允許由1名家長完成防疫要求後陪同新生進入教室陪伴，待新生適應新環境後後，家長就必須離開校園。
教育處長邱廷岳再次提醒，全校師生除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩，具有感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校，並請家長主動關心子女身體健康，上學前先量測體溫，如出現發燒或呼吸道症狀者，應在家休息避免外出。只要一班有一人確診就全班停課，全校有2人以上確診就全校停課。
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