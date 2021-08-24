調查局航基站前調查官徐宿良涉嫌監守自盜毒品案，調查局繼上月公布9名官員調動名單後，再針對航基站、毒品防制處督導不周部分，對毒品處前處長汪仁成、副處長祝厚源23名官員，分別記小過、申誡、書面警告等處分，成為調查局近年因案懲處人數最多紀錄。

汪仁成、祝厚源因督導不周，各被記小過1次，去年剛調任航業處的副處長磨天相則被處以書面警告。

懲處名單中，有9名處長級官員，僅汪仁成、廖榮旭目前擔任調查局本部主任秘書室核稿委員、桃園市調查處長，其餘人則已退休。

航業處肅防科長潘明昌、毒品承辦人江文章、卓佳慶；前毒品防制處處長任貴清、前副處長謝發瑞、前偵辦科長趙振宇6人，被記2次申誡。

航業處前處長顧取隆、陳國璋、潘仲隆、彭家慶、前副處長廖榮旭、前祕書長邸志達、高源興、前主任施東亮；以及毒品防制處前處長張祥山、蘇中山、單培祥、前副處長鄭幼民，被記1次申誡。