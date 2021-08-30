立委邱臣遠今考察猴硐邊坡滑落搶修工程完工成果。（立法委員邱臣遠辦公室提供）

立委邱臣遠今考察猴硐邊坡滑落搶修工程完工成果。（立法委員邱臣遠辦公室提供）

立法委員邱臣遠今（30）日邀集交通部政務次長胡湘麟、台鐵局副局長馮輝昇等人，考察猴硐邊坡滑落搶修工程完工成果，並針對67處「異物入侵風險路段」提出盡速完成隔離設施與告警系統等三大改善重點，敦促台鐵局盡速完成改善，給國人一條安全回家的路。

邱臣遠表示，3年來台灣連續發生普悠瑪及太魯閣號重大鐵路交通事故，台鐵萬萬不能再以老舊的設施及苟且的心態，來運營鐵路，草菅人命。因此，今年4月他即要求台鐵必須落實安全改革，全面提升運行安全，除了應盡速完成26件邊坡改善工程外，並應針對全部路段全面檢討施作「防止異物入侵軌道設施與告警系統」。

邱臣遠說，今天考察最主要目的，就是針對台鐵檢討出的67處易遭入侵路段，實地考察了解台鐵將如何改善。根據台鐵公司規畫，67處易遭入侵路段，其中54處將施作隔離設施，13處除了隔離設施亦將加裝告警系統，但要到10月底前才會提出具體改善計畫，這樣的行政效率難符社會期待，難保空窗期又有憾事發生。

邱臣遠要求台鐵局進行三大重點改善：一、針對67處易遭入侵路段應該盡速完成隔離設施與告警系統施作。二、台鐵應該多利用開口合約，滾動檢討安全設施。三、28處邊坡安全防護工程及26處邊坡告警系統應盡速完成。

台鐵局副局長馮輝昇表示，26處告警系統今年會完成11處，明年會加緊完成15處；另28處邊坡改善工程，只要能以工程改善，就全力用工程改善，今年會完成14處，明年也會全力把另外14處完成。台鐵路線是半開放是路權，環境上有不同風險的考量，台鐵已積極盤點，盤點過程中發現有類似K51（太魯閣號事故地點）的情形，即緊急進行立即性措施，包括宜蘭K11處，就以鋼軌鋼打設好，防止異物跑進軌道。

馮輝昇說，針對0402太魯閣號事故以後，台鐵採取六大措施，加強工地監督管理，包括重新訂定臨軌工程安全管理規定，重新檢討工程稽核和落實廠商稽核，從最低標調整為最有利標，還有及格評分最低標，重新加強行車人員安全教育，台鐵負全責進行工地管理，台鐵要求所有工程都要進行查核，包含重機具施工的查核，都會全力來體檢。