三峽大義路2362坪的「海洋公園」為北大特區內特色公園，但公園年久失修，內外側步道常有積水、地磚凹陷問題，且照明設備不足。（三峽區公所提供）

新北市三峽大義路2362坪的「海洋公園」為北大特區內特色公園，但公園年久失修，內外側步道常有積水、地磚凹陷問題，且照明設備不足，無法因應年長者、幼童的使用需求。三峽區公所爲改善環境，近期成功爭取997萬多元的經費，重新規畫海洋主題遊具，並改善周邊排水系統、人行步道等環境問題，預計明年6月前可完工。

三峽近年人口快速增長，建於1996年的海洋公園已不敷使用，園內既有的廣場空間沒有妥善整理和運用，每逢大雨，園區內外側步道也常有積水問題，且公園內多是傳統幼童的罐頭式遊具，當地居民擔心滑跤以及夜晚燈光昏暗治安問題，便頻頻要求改善。

市議員廖宜琨表示，前年開始就有民眾反應，海洋公園夜晚因燈光昏暗，常有不明人士滯留，甚至在地上遺留下一堆衛生紙，且裡面的溜冰場地面也是凹凸不平，許多家長都不敢帶小孩來玩，因此與公所多次會勘研議，原本有要打造成親水公園，但維管不易，最終還是以重修公園主題設施、環境為主，未來盼可以設計海盜船、船槳等多項造型遊具，讓大小朋友更安心遊玩。

三峽區公所表示，海洋公園整治範圍約303坪，已獲得市府平均地權基金預算支應，目前正在設計規畫發包階段，預計將針對公園增設排水溝、人行鋪面改善、增設共融式主題遊具、燈具更換等方向著手，同時加強周邊綠美化，研擬設計更多符合海洋特色的設施、場地，盼園區主題更凸顯，成為當地親子的休憩場域。