【旅奇傳媒/編輯部報導】中秋節將至，儘管防疫情間要減少社交距離，但是送月餅吃月餅的習俗不能少。各大飯店都開始搶攻中秋月餅商機，推出各種月餅預購，各大主廚更是從傳統中創新，推出各種創意月餅風味，不論自用送禮兩相宜。

大倉久和 烏魚子酥鹹鮮提味極致美味

▲「烏魚子酥」使用最高等級台灣烏魚子入餡。 圖：大倉久和大飯店／提供

喜迎中秋，大倉久和大飯店推出精緻中秋禮盒，即日起至9月15日預購。廣式月餅「金波月兔」四入NT$1088，經典口味豆沙蛋黃、蓮蓉蛋黃、棗泥奶皇與蓮蓉XO醬，皮薄鬆軟口味紮實；「蛋黃酥」禮盒九入NT$600，傳統鹹蛋黃分別搭配蓮蓉、蓮子豆沙、蓮蓉XO醬各三入；市面少見的「烏魚子酥」禮盒九入NT$1280，豆沙六入與蓮蓉三入，精選台灣烏魚子手工捏揉入餡，來自海洋絕妙鹹鮮滋味，湘蓮子與紅豆沙口感綿密餘韻綿綿，品嚐極致中秋況味。共三款禮盒豐富口感呈現中秋暖心況味。

天成飯店 禮蘊中秋團圓平安月餅禮盒

▲璀璨穗月中秋禮盒。 圖：天成飯店集團／提供

天成飯店集團中秋佳節即日起至9月21日止，於旗下館別：台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館，推出傳統與創新兼具的中秋月禮。包括「璀璨穗月禮盒」每盒售價1080元，嚴選魯肉豆沙、東方美人茶、紅棗桂圓等六種廣式月餅風味；「團圓平安禮盒」匯集傳統經典，如：蓮蓉蛋黃、XO醬干貝櫻花蝦、流心奶黃…等，每盒售價1280元，禮盒獻上TWG茗茶，奉上誠摰款待心意。

▲團圓平安中秋禮盒。 圖：天成飯店集團／提供

「典藏品味禮盒」每盒售價780元，優質食材揉合出各式特色餅乾；「珍饌天成禮盒」每盒售價2280元，內含烏魚子的奢華珍寶齊聚的秋節禮盒為貴氣贈禮首選，大器之餘更顯不凡品味。除集團內旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、世貿國際會館等實體通路銷售外，在亦開放線上購物宅配到府。

六福旅遊 嚴選在地食材吃得到台灣味

04▲遊月豐融中秋月餅。 圖：六福旅遊集團／提供

六福旅遊集團看準送禮M型化、在地認同度持續提升、注重身體健康等趨勢，也延續集團支持台灣農業理念，今年特別嚴選台灣在地食材，如新竹關西桶柑、屏東四重溪鴨蛋黃、花蓮蜂蜜等，推出橫跨各種價位的禮品，既可強化收禮印象，又能吃出台灣好味道。

分別為中秋禮盒的「遊月豐融中秋月餅」1580元，分別有蛋奶素及葷食兩款的「福映豐月中秋禮盒」480元，伴手禮則有聚餐享用的常溫養生雞湯「黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯」1580元、「元氣八寶燉雞煲湯」1580元，餐後甜點的「靓禮-手作楓糖綠豆糕」620元、「蜜香乳酪千層蛋糕」480元等，全面掌握送禮、伴手禮、自購市場。

05▲福映豐月中秋禮盒。 圖：六福旅遊集團／提供

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