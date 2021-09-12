台北果菜市場9月上旬蔬菜每公斤交易均價為44.2元，璨樹颱風來襲，因各地有菜價上漲的預期心理，蔬菜每公斤均價格11日飆上49.4元，但隨著颱風路徑東移，以及水門關閉、3成承銷人不進場情況下，12日買氣轉弱回跌。（黃世麒攝）

台北果菜市場9月上旬蔬菜每公斤交易均價為44.2元，璨樹颱風來襲，因各地有菜價上漲的預期心理，蔬菜每公斤均價格11日飆上49.4元，但隨著颱風路徑東移，以及水門關閉、3成承銷人不進場情況下，12日買氣轉弱回跌。（黃世麒攝）

傳統市場買氣熱絡，民眾選購葉菜類蔬菜。（黃世麒攝）

民眾赴傳統市場選購高麗菜。（黃世麒攝）

台北果菜市場9月上旬蔬菜每公斤交易均價為44.2元，璨樹颱風來襲，因各地有菜價上漲的預期心理，蔬菜每公斤均價格11日飆上49.4元，但隨著颱風路徑東移，以及水門關閉、3成承銷人不進場情況下，12日買氣轉弱回跌，均價來到每公斤39.7元，是今年8月3日以來首度下探3字頭。

台北果菜市場蔬果交易情形，今日蔬菜到貨量1360公噸，較昨日1490公噸減少130公噸，量增的菜種有小白菜、青江菜、甘薯葉、花胡瓜、絲瓜、蕃茄、敏豆、玉米、紅蘿蔔等，量減菜種甘藍、大白菜、萵苣菜、苦瓜、甜椒、青花苔、蘿蔔、青蔥、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農指出，「葉菜類」進貨量小幅減少，價格下跌，甘藍到貨量約286噸，價格下跌1元，大白菜到貨量約80噸，價格下跌3元，萵苣菜到貨量約34噸，價格下跌24元；「花果類」進貨量略增，價格下跌，絲瓜到貨量約50噸，價格下跌10元；「根莖類」進貨量大幅減少，價格下跌，蘿蔔到貨量約47噸，價格持平。

北農主祕路全利指出，昨天菜價飆漲，主要是因應颱風來襲前，承銷人有「加量採買」的需求，但今天跌價是因產地彰化、嘉義、南投幾乎沒下雨，到貨量比預期來得多，以及昨天承銷人已加量採買，以致今天有3成的承銷人不進場，且水門關閉、採購車也停車不便，造成買氣遲鈍。

路全利說，13日休市，14日開市， 若颱風遠離後、產地蔬菜無災損，那就會恢復到9月上旬蔬菜每公斤交易均價（44.2元）左右。

水果方面，9月上旬每公斤交易均價為48.7元，昨日是43元，今日42.5元，今日到貨量635公噸，較昨日764公噸減少129公噸，以百香果、火龍果、文旦柚、木瓜、梨子、番石榴、小西瓜等為大宗；量減較多的果種有文旦柚、梨子、番石榴、小西瓜等，其餘到貨量增加或略同。