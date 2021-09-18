為了恢復老街生計，三峽民權老街商圈發展協會向經濟部提出數位轉型計畫申請，即日起至10月31日止只要用特定線上平台就可獲得振興優惠券，於店家消費時還可抽iPhone12、三峽一卡通會員卡、限量紅包等獎品。（蔡雯如攝）

為了恢復老街生計，三峽民權老街商圈發展協會向經濟部提出數位轉型計畫申請，即日起至10月31日止只要用特定線上平台就可獲得振興優惠券，於店家消費時還可抽iPhone12、三峽一卡通會員卡、限量紅包等獎品。（蔡雯如攝）

新北市三峽老街內有90多家店家，受疫情影響有10多家店家退租，為了恢復老街生計，三峽民權老街商圈發展協會向經濟部提出數位轉型計畫申請，即日起至10月31日止只要用特定線上平台就可獲得振興優惠券，於店家消費時還可抽iPhone12、三峽一卡通會員卡、限量紅包等獎品，盼搭配下周推出的五倍券，振興店家經濟。

三峽民權老街商圈發展協會今舉行振興活動發布會，邀請經濟部中小企業處、經發局、新北市商圈協會、市議員廖宜琨、江怡臻等人參與。三峽老街商圈理事長林豐斌表示，疫情降級後，三峽老街原本有恢復一半人潮，但新北接連爆出三峽家庭確診、Delta病毒群聚感染後，生意又一落千丈，下跌至5月中旬的狀況，為了店家生意，商圈便向經濟部中小企業處輔導案，與艾斯移動平台合作導入數位平台消費，也是新北市第一處實施該計畫的商圈。

林豐斌說，商圈這次準備了千份振興紅包，還有10多種類型的好禮，民眾只要下載艾斯移動Mobii app平台，就可獲得優惠券，在老街50間合作店家使用，消費完畢後還可在平台上使用振興大轉盤，有機會抽得1000元振興紅包、iPhone12、三峽一卡通會員卡、知名品牌手錶。

另外，即日起至10月17日的例假日，民眾只要到三峽老街消費滿200元，就可以獲得限量彩蛋券，在老街尋找彩蛋機掃描QR code，就有機會抽中商圈600元紅包、iPhone12 mini、 電腦後背包、環保杯等限量好禮。

新北市商圈聯合發展協會理事長黃建強表示，新北市各商圈屬性都不同，觀光型的九分、十分等老街受疫情影響最重，不過永和商圈這次疫情，業績卻是翻倍成長，因為看準民眾無法出國，在中興街打造出韓國風特色街道，成功打出特色。三峽老街這次數位消費也是另一種特色效益，新北其餘5、6個商圈也有向經濟部提出申請，之後各商圈會陸續推出類似活動。