桃園市龜山區的前林口飛彈基地，閒置荒廢後竟成生存遊戲熱門景點，每逢周末都成玩家「戰場」，軍警29日接獲檢舉，驅離40餘名擅闖營區的玩家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龜山區的前林口飛彈基地，閒置荒廢後竟成生存遊戲熱門景點，每逢周末都成玩家「戰場」，龜山警方29日接獲檢舉上門，驚見多達40餘人擅闖營區，軍方獲報到場驅離，並將研議是否提告，空軍司令部強調除不定時派員巡管，也將加強鄰里和警察橫向聯繫管道。

龜山警分局坪頂派出所29日上午9點多接獲民眾報案，稱有民眾闖入大坑路三段的閒置軍營，到場推開大門往裡走，驚見數十台車整齊停放路旁，清點發現有逾40名玩家在從事生存遊戲，經檢視都是玩具槍，無違法改造情事，通報主管的軍方到場。

空軍司令部指出，獲報後立即到場一一登記身分，後續將針對闖入民眾研議是否依法提告。軍方強調，對於空置營舍都不定時派員巡管或輔以監控系統管制，避免遭人非法佔用成危安死角，會加強巡管密度，也會和地方村里、警察等單位建立橫向聯繫管道，以杜絕類似情況再發生。

據悉，Youtube頻道和臉書等社群媒體，都有林口飛彈基地當生存遊戲戰場的相關資訊，甚至網路還能查到2010年的玩家「戰跡」，有民眾直指，早在11年前就是生存遊戲熱點，但營區大門未鎖、也沒警衛駐守，居民擔憂成治安死角，希望軍方「硬起來」杜絕。

軍警都呼籲，營區屬於管制場所，民眾切勿任意進入閒置營區，如有需求應向軍方提出申請，避免衍生事端。