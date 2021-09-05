美國海軍已批准 AGM-88G 「先進增程反輻射飛彈」（AARGM-ER）進入生產階段，它是AGM-88E的進一步升級，射程再擴增一倍，可能達到300公里。

防衛世界(Defense World)報導，8月23日，美國海軍表示AGM-88E通過里程碑 C (Milestone C)，意即可進入初始少批量生產。海軍透露，計劃在未來幾個月內授予諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)相應的生產合約。

武器計畫室的艾歷克斯‧杜特克( Alex Dutko)說：「AARGM-ER 的附加功能，加上其高性能飛行，將是美軍艦隊重要的先進的武器系統，以擊敗不斷變化的地對空威脅....我們相信 AARGM-ER 已準備好開始低速生產。」

改用固體衝壓引擎的AGM-88G，速度可達4馬赫。(圖/軌道ATK)

所謂的「反輻射飛彈」，指的是此種飛彈可以尋覓雷達波(雷達波是一種輻射)，並且加以摧毀，因此它也可稱為「反雷達飛彈」，可針對敵方雷達站、防空飛彈基地加以壓制。美軍最早的反輻射飛彈，是由麻雀飛彈修改而來的AGM-45「百舌鳥飛彈」(Shrike或譯伯勞鳥)，應用在越戰期間。但是北越也學聰明了，他們會關閉雷達站以迴避反輻射飛彈的攻擊，因此日後的改進就在記憶雷達波來源所在，即使關閉雷達，飛彈仍然會記得原來的發送地點。

1984年問世的AGM-88「高速反輻射飛彈」，屬於美軍第3代反輻射飛彈，它性能已相當成熟，因此已演化成為巨大的家族譜系，型號從A型開始到G型已是第7代，其中E型被稱AARGM「先進增程反輻射飛彈」，使用先進軟體與電子零件，搭配全球定位系統與主動式搜索雷達；它的增程衍生型AARGM-ER，將推進段做了重大升級，配備固體集成式火箭衝壓發動機，它的彈徑變得比較粗，取消掉中置彈翼，因為外型變得與以往的AGM-88家族都不相同，但速度與射程都大幅提升，有效射程約為 300 公里，飛行速度為 4 馬赫。

AGM-88E是最先進的高速反輻射飛彈，不過外型與前幾年沒有差別。(圖/Raytheon Company)

上為AGM-88，下為第1代反輻射飛彈的AGM-45，可看的出傳承關係。(圖/德州儀器)

AARGM-ER 正被整合到海軍 F/A-18E/F 超級大黃蜂戰機、EA-18G 咆哮者電訊戰機以及空軍 F-35A、陸戰隊 F-35B 和海軍 F-35C 戰機身上。

2017年美國同意售中華民國的版本是AGM-88B，屬於較早期版本的高速反輻射飛彈。