911恐怖攻擊撼動全球，遭受襲擊的美國誓言反擊，希望殲滅策劃的蓋達組織。但原該是速戰速決的戰鬥，卻演變成長達20年並在血腥中落幕的戰爭，美國的反恐代價高得難以承受。

2001年9月11日是歷史不能忘卻的一天。紐約世貿雙子星大樓被遭狹持的飛機撞入的畫面，讓許多人同悲哀戚；掌控全球最堅實武力的華府五角大廈同遭飛機撞擊，讓人難以置信。這是美國開國以來最為嚴重的攻擊事件，奪走近3000條人命。

為了追緝背後主導的蓋達組織（al-Qaida），時任總統小布希（George W. Bush）對阿富汗發動「持久自由行動」（Operation Enduring Freedom），希望殲滅蓋達組織。

這場掀開美國反恐戰爭的行動，僅數週就推翻背後支持蓋達組織的阿富汗塔利班（Taliban）政權，但美軍並未就此退出阿富汗，反而身陷其中，戰爭長達20年之久，最後更在倉皇撤軍中造成13名美軍殉職，重創美國國際威信。

這場美國史上最長的戰爭，直接成本估計達2兆美元。阿富汗戰爭所費不貲，2461名美軍喪命，這還不包括盟軍、阿富汗官兵與無辜平民，更遑論受傷、流離失所的軍民。

不可諱言，戰爭之初，義憤填膺的美國民眾高度支持這場以報復為初心的戰爭，許多年輕人看到電視上的悲慘畫面投筆從戎，為所謂的正義戰勝邪惡盡一份心力。

隨著戰爭曠日廢時，成本高昂，2008年金融風暴重創美國經濟，自顧不暇之餘，還要撥出預算支撐不屬於自己的戰爭，反戰聲浪逐漸升高。特別在2011年蓋達首腦賓拉登（Hamza bin Laden）被美軍特種部隊擊斃後，越來越多人認為戰爭目的已達成，是終結的時候。

前美國總統歐巴馬與川普都誓言撤出阿富汗，但也因種種因素，直到涉及戰事的第4位總統拜登才終於在今年8月30日正式完成撤軍。

對美國人而言，20年的阿富汗戰爭與隨之而來的全球反恐行動，並未為美國帶來預期的勝利與榮光，反而將美國拖入泥淖難以脫身，全球恐怖組織依然活躍，四處策動恐怖攻擊，為世界帶來的威脅與動盪並未比發動戰爭前更低。

過去10年的相關民調，幾乎每回都有過半美國民眾支持撤軍，認為這場戰爭是錯誤的比例也逐步上升。當年期望見到主謀者付出代價的憤恨情緒早已消耗殆盡，現在美國民眾只盼局勢早點落幕，回歸正常生活。

但讓所有人都料想未及的應是在實現撤軍前夕，再有美軍因自殺炸彈攻擊喪生，為長達20年的戰爭寫下傷痛結局。

阿富汗戰爭起源於恐怖份子對美國的攻擊，也終結於恐怖組織對美軍發動襲擊。這場戰爭沒有人是贏家。（編輯：廖漢原）1100907