中東國家卡達組團造訪阿富汗首都喀布爾，這是武裝組織塔利班宣布臨時政府至今，首個到訪的最高外交層級代表團。自塔利班8月15日奪回政權以來，卡達在阿富汗深具影響力。

美聯社報導，塔利班（Taliban）發言人夏亨（Suhail Shaheen）今天在推特發文說，來自卡達的訪團成員包括卡達副總理兼外長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani），他會晤新政府的領導人艾昆德（Mullah Mohammad Hasan Akhund）。

塔利班在卡達首都杜哈（Doha）開設的政治辦公室自2013年維持至今。

此外，卡達與土耳其也提供技術援助，使喀布爾（Kabul）國際機場重啟。這座機場因8月底美國撤軍而受損，此前則是撤離了成千上萬亟欲逃離塔利班統治的阿富汗民眾。（譯者：曹宇帆）1100913