據《星條旗報》2日報導，為因應未來可能和俄國、中國大陸爆發的戰爭，美陸戰隊高層正針對這兩大戰略競爭對手可能進行戰鬥的方式，全力改革步兵訓練；透過訓練思考敏銳且全面的步兵，以提升其在沒有監督的情況下，透過小部隊進行戰鬥的能力。

報導中指出，陸戰隊期盼能訓練出擁有批判性與創造性思考能力的步兵，並帶著這樣的能力下部隊，而非過去長期以來陸戰隊所量產、只會聽令與扣板機的機器人，這也是初級步兵課程最為外界詬病的地方。

在美國北卡羅來納州的勒強營（Camp Lejeune），美陸戰隊東部步兵學校（School of Infantry-East SOI-East）正進行初期步兵訓練計畫的新實驗，試圖帶動士兵思維上的改變。

SOI-East的指揮官艾邁爾證實，受訓時間會更長，更多與教官面對面的時間，以及更困難的技巧挑戰。「陸戰隊正經歷非常大的變化，我們做的只是更廣泛變革中的一小部分」。

他表示，「隨著第一批194名陸戰隊士兵完成由SOI-EAST首次嘗試的新訓練計畫─陸戰隊步兵課程，他們將更致命、更聰明，也更精英。他們立足在雄厚的道德根基上，以陸戰隊的信念為基礎，不但擁有技巧，也準備好在未來作戰環境中取得勝利。就後者來說，批判性思考將讓他們適應戰場環境」。

在勒強營區，陸戰隊的教官們正準備透過陸戰隊步兵先導計畫訓練剛來的菜鳥。該計畫將步兵初期訓練由原本的9週擴張至14週；這是新計畫第二次實驗，上一次是在陸戰隊西部步兵學校的加州彭德爾頓營（Camp Pendleton）進行實驗。

依據課程，陸戰隊士兵需要在戰場花上9週的時間，熟悉步兵的關鍵技能、進行兵力對抗，還需學習使用過去陸戰隊步兵初期課程的學長們沒有接觸過的先進武器。但艾邁爾強調，最關鍵的變化是教官與學員之間的合作。

新課程將1位戰鬥教官與14人組成的班配對，教官來自擁有豐富經驗的步兵士官，負責在課程期間指導、教育與監督學員。過去十幾年來，步兵學校都用大團體的方式讓教官教育陸戰隊士兵，一次帶領人數多達80到200多名陸戰隊成員。

瑞特(Jonathon Ritter)是1名負責陸戰隊步兵班課程的戰鬥教官。他認為，現在的做法讓他比先前更能掌握學員狀況。一對一的時間讓他能更明白學員的學習方式、回饋如何，與如何應對挑戰。這些菜鳥遠比過去他教過的學生成長的更快。

他表示，「他們成長比我預期的超出很多。第一天帶他們的時候，他們還不會任何步兵技能；如今，在實彈射擊靶場上，他們已經能在沒有教官監督下執行、使用手中的武器準確擊中目標。他們現在學得很多東西都是要下部隊1到2年後才會學到的技巧，而現在就能在初期訓練中習得，這樣的效益非常大」。

在第12週時，士兵開始實彈伏擊演練。過程中士兵們大錯不犯，小過不斷；機槍因為沒有足夠的清潔保養而卡彈，士兵過早引爆地雷，沒有傷害到任何目標，甚至發生士兵連敵人目標在哪都看不清。

儘管如此，戰鬥教官卻很少像過去一樣大吼大叫。現場除了槍聲，就只有年青菜鳥思考怎麼排除問題。任務結束後，教官總結行動的優點與缺點，而菜鳥們再次提問，隨後又再演練一次。

戰鬥士官沃卡特(Govan Walcott)指出，「他們現在更願意接近我們、更積極提問，也更願意投入訓練與學習。我們不再大吼大叫，而是指點、教育，然後讓他們按自己方式學習，再演練出我們想要教出的內容」。

他強調，這些士兵將對步兵戰術擁有基本的認識後，才下部隊前往職涯第一個服務單位，並在接下來的生涯中實際操作學到的技巧。換言之，新計畫讓部隊在第一天就擁有即戰力。

艾邁爾表示，「我們正加快整個時間表」。沃卡特則回憶，這對教官來說也是觀念的轉換。他在2015年入伍，當時學校裡的教官告訴他要做甚麼、甚麼時候做，如今他只對學生說想要的結果是甚麼，讓菜鳥們找到自己的方式來完成目標。

他強調，「這些人不是白癡，而是可以獨立思考與運作的個體，並構成一個團體作戰。他們實際操作方式可能跟我想的不一樣，但有可能更好」。先導計畫隊陸戰隊的確有幫助，陸戰隊應該採用這樣的訓練方法。

陸戰隊高層證實，2021年稍晚還會再開設兩個先導課程，加州彭德爾頓營與勒強營各一期。與傳統步兵初期訓練結業的士兵不同，完成先導計畫的人將學會反戰車飛彈、機槍射擊與其他傳統步槍兵不會使用的武器。

由於陸戰隊考慮將所有的步兵任務整合為單一軍職專長，因此新課程會使用更多先進武器，而不是只有M27自動步槍。不過，陸戰隊發言人表示這還沒做出最終決定。

沃卡特則認為訓練陸戰隊成員使用多種兵器將成為戰場一大優勢；在成為教官前，他自己從未使用過部分武器。「這些孩子會受更多訓練，他們下的第一個單位就能更快的訓練他們進入狀況，他們將為部隊帶來前所未有技能」。

報導指出，這些變革是由美國陸戰隊司令柏格（David Berger）的願景所推動。自2019年接掌陸戰隊以來，柏格對全軍進行全面改革，從而帶動該軍種思想上的革命。這些變革相當大的程度是針對中國大陸在印太地區的權力成長。

面對未來，柏格認為陸戰隊必須與美國海軍緊密合作，並以小部隊和大陸軍隊進行競爭。作為陸戰隊指揮官，柏格裁減所有戰車單位，縮減陸戰隊兵力規模；如今更下令給陸戰隊最年輕的成員，要他們在戰場上勇於在沒有高層指揮下做出決策。