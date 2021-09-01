美國聯邦眾議院軍事委員會供應鏈工作小組，近日發布五角大廈與國防產業基地面臨的供應鏈風險報告。報告中建議拜登政府將維持供應鏈安全納入國防戰略優先要務，並增加國防供應鏈的透明度，減少在資源與生產上對中國大陸等競爭對手的依賴性，並保障稀土供應鏈無虞。這份報告讓外界認為台灣有機會進一步與美方展開國防產業合作；但專家卻認為，美國仍應優先選擇國內產業，避免過度倚賴盟友，以振興中產階級與美國經濟。

報告建議，國安高層與政策制定者應利用美國盟友與夥伴國家發揮槓桿效應，進而解決供應鏈缺口；特別是可以加強與國家技術與工業基礎(NTIB NTIB讓美國與最親密盟友能展開國防貿易合作)成員的合作。

對此，美國空軍退役上校，現任JA Green & Company總裁的葛林(JA Green & Company)認為，儘管該份報告呼籲拜登政府擬定全球性政策，來減低美國對中國大陸與俄國供應商的依賴，甚至提到讓盟友發揮槓桿作用，使盟友在美國供應鏈上扮演重要角色。

但葛林卻提醒，不應該捨棄國內供應商，過度倚賴NTIB成員或其他盟友的協助來縮小與供應鏈的缺口。考量到擴大的2022財年國防授權法案，立法者與五角大廈更應體察兩者差別。

從執行該報告建議面臨的挑戰來看，國會應注意長期以來自由貿易擁護者的主張，即最大化與盟國的貿易。這種觀點建立在比較利益上，即擁有特殊專業知識的盟友，會比美國親力親為來得更節約成本。

但葛林認為，這種做法往往只是將對外依賴，由一個國家轉至另一個國家。相反的，立法者採取的做法應該是「分層優先系統」(Tiered Preference System)，國際夥伴與競爭只是扮演補助的角色，目的是為了最大化供應鏈安全。

葛林強調，這樣的概念非常簡單，就是以採購美國產品為主，有需要時再向可信賴的盟友採購。「分層優先系統」建立在國內供應與盟友合作的平衡，而盟友生產的商品主要是彌補美國國內生產能力的不足。

的確，美國的許多盟友在某些專業項目上擁有無可替代的優勢；但僅僅為了自身之故而創造外在競爭，這在戰略上並不合理。

反對者可能認為，這種戰略成本過高、操作上過於複雜而細膩，根本無法實施；然而，從實務上來看，《國際武器貿易條例》與出口法規的成功，成為反駁他們的最佳鐵證。在這些實例中，允許美國在特定情況下從盟友處彌補不足，但限制與競爭對手的往來。

這些規範嚴格控制國防供應鏈的多個環節，法規進而確保最敏感的系統在相當大的程度上都是源自美國生產；多如牛毛的法規也限制，向俄國與中國大陸採購必須原料。

此外，聯邦採購規範委員會近日也發布一道規則，修改「購買美國商品」的規範，將聯邦採購美國製商品的最低門檻由5年內的55%，提高為5年內75%。甚至，在採購關鍵商品時，該法要求聯邦政府優先考慮價格較高的美製商品。

葛林表示，前述發展證實「分層優先系統」的可行性；其不但能保證國防產業在不間斷下滿足任務需求，更能透各振興美國國內製造業與中產階級，帶動美國經濟的復興。

話鋒一轉，葛林也舉土耳其為例，證實過度仰賴盟友的危險性。土耳其是北約成員國之一，積極參與美國空軍戰機現代化的工作。美國將下一代戰機的上千個專屬零件生產發包給土耳其，以強化與盟友間的國防貿易，並創造互惠的外銷機會。

然而，隨著2017年土耳其拍板採購俄國S-400防空武器系統，美國開始面臨艱難的抉擇；究竟要允許盟友繼續自戰略競爭對手俄國採購武器系統，並對美國下一代戰機造成威脅，還是要徹底斬斷與土耳其的關係，卻打亂美戰機生產。

美國官員選擇後者，並另尋新的承包商來取代土耳其。當時主管採購與後勤的國防部次長羅德（Ellen Lord）指出，在關鍵生產項目過於依賴盟友，讓美國多付出了5億至6億美元的代價。

葛林總結，土耳其無疑是警惕，告訴美國人雖然與值得信賴的盟友、合作夥伴建立全球聯盟，進而保護彼此的工業基礎有其道理；但政策制定者仍應注意不該將依賴從俄國或中國大陸身上，轉移至另一個國家。更重要的是，優先考慮國內廠商，以強化美國國防產業基礎，才是最合理的戰略選擇。