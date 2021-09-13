漢光演習首日 操演「生物疫病醫療演練」科目 15:472021/09/13 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國軍第4作戰區於台南地區實施「生物疫病醫療演練」。軍聞社提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍39化學兵群執行車輛除污作業。軍聞社提供 「漢光37號演習」實兵演練今日正式展開，國軍第4作戰區於台南地區實施「生物疫病醫療演練」，藉由演習模擬戰場實況，提升官兵遭遇生化戰劑應處能力，確保部隊戰力。 此次操演模擬步兵203旅官兵遭敵生物戰劑攻擊，多數官兵受到污染，緊急由39化學兵群執行人員、車輛及裝備除污作業，確保官兵健康及生命安全，演習過程中，官兵不畏風雨，在雨中完成操演任務，展現精實訓練成果。 此外，四支部也立即派遣衛生營救護小組實施傷患檢傷分類及救治，支援傷患急救後送。 漢光演習前夕 今1架共機侵擾我西南空域 向國軍英雄致敬 台新銀推薪轉五大優惠 #官兵 #操演 #醫療 #演練 #漢光演習 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漢光演習明起開打 國軍兵力演訓、救災、防疫兼顧更符合戰場實景 17:182021/09/12 政治 結合資訊科技 智慧醫療展新貌 04:102021/09/12 產業．科技 再添兩家加入 俄國企業 掀全球IPO熱潮 04:102021/09/12 全球財經 漢光演習三合一 考驗小總長能力 04:102021/09/13 政治要聞 江啟臣宣示打造明星級戰將 2024不分區立委拿下16席 13:532021/09/13 政治 中醫大新竹附醫引進第四代達文西手臂系統 提供優質醫療品質 11:432021/09/13 健康 爸媽免煩惱 BNT兒童疫苗臨床效果佳有望10月上市 16:162021/09/11 國際 搭高鐵讓座牽起醫療因緣 婦發現肺癌即早治療 12:512021/09/13 健康 尚青論壇》共軍潛艦進逼釣島 中日對峙再升高（陸文浩） 12:552021/09/13 尚青論壇 疫情恐導向流感化 柯P：治療新冠口服藥會是下一波市場重點 15:032021/09/11 生活 希臘政府強制打疫苗不然丟工作 引爆不滿上萬民眾抗議 19:142021/09/12 國際 政治熱門新聞 黃國昌要求趙少康辭媒體職位 羅智強看完理由：真是快被笑死 - 政治 士官比士兵多1倍原因曝光 網譏：難怪蘇貞昌要說「這句話」 - 政治 拜登突然轉彎 郭正亮指台灣有點尷尬 - 政治 中正紀念堂轉型擬拆銅像 楊渡：民進黨做了一件很錯的事 - 政治 2022屏東誰接潘孟安？ 綠營內部最新民調曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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