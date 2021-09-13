陸軍39化學兵群執行車輛除污作業。軍聞社提供

「漢光37號演習」實兵演練今日正式展開，國軍第4作戰區於台南地區實施「生物疫病醫療演練」，藉由演習模擬戰場實況，提升官兵遭遇生化戰劑應處能力，確保部隊戰力。

此次操演模擬步兵203旅官兵遭敵生物戰劑攻擊，多數官兵受到污染，緊急由39化學兵群執行人員、車輛及裝備除污作業，確保官兵健康及生命安全，演習過程中，官兵不畏風雨，在雨中完成操演任務，展現精實訓練成果。

此外，四支部也立即派遣衛生營救護小組實施傷患檢傷分類及救治，支援傷患急救後送。