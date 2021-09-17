漢光演習最終日 10架共機擾台 17:462021/09/17 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 漢光演習最終日 10架共機擾台。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為期五天的「漢光37號演習」今天落幕，共機演習期間天天騷擾我西南防空識別區，昨天共計10架次共機遭驅離。 國防部表示，解放軍運-8反潛機1架次、運-8技偵機1架次、殲-11機2架次、殲-16機6架次昨天進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 竹縣濱海單車道 新月沙灘10月16日開放 《航運股》勞斯萊斯發動機需求倍增 漢翔添動能 #國防部 #共機 #漢光演習 #防空識別區 #軍機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電領軍權值股反攻 台股連假前大漲百點 12:152021/09/17 財經 i13預購熱 中華電趁勢衝5G 04:102021/09/17 財經要聞 「六」鳥俠大方露三點 《抓狂演訓班》改編荒謬監獄事件 14:502021/09/17 娛樂 遠傳iPhone 13資費出爐 月付1399零元購機 17:072021/09/17 財經 劍翔無人機 是飛機也是飛彈 04:102021/09/17 焦點要聞 《興櫃股》森崴能源10月轉上市 9月29日業績發表會 14:172021/09/17 財經 《半導體》愛普1股分割為2股 基準日10月15日 09:112021/09/17 財經 《科技》慧榮搶先布局AI應用 戰略投資Deep Vision 08:542021/09/17 財經 《台北股市》永豐台灣ESG成分股增10、刪15 盤後生效 10:022021/09/17 財經 10檔外資抱股過節股 掃貨航海王4.2萬張 17:272021/09/17 財經 《電子零件》康舒62MWp滯洪池電廠啟用 3年再拚500MWp 14:342021/09/17 財經 政治熱門新聞 朱學恒突送劉寶傑12字花籃原因曝 徐巧芯驚呼 - 政治 四叉貓打高端「驗抗體」涉違法 診所恐遭罰25萬元 本尊說話了 - 政治 論文門「LSE說了算」？ 英國皇家機構戳破總統府謊言 - 政治 - 旺報 蔡政府高官喊「鬆綁防疫」後 最新民調曝光 - 政治 張亞中民調為何暴漲？黃暐瀚曝3主因 朱學恒驚呆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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