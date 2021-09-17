為期五天的「漢光37號演習」今天落幕，共機演習期間天天騷擾我西南防空識別區，昨天共計10架次共機遭驅離。

國防部表示，解放軍運-8反潛機1架次、運-8技偵機1架次、殲-11機2架次、殲-16機6架次昨天進入我防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。

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