高雄市立聯合醫院18日上午突然全院大停電，緊急啟動柴油發電機供電，經查為醫院機電中心高壓設備的電纜頭裂化，導致線路接頭擊穿跳電，於11時10分左右搶修完畢，並且恢復正常供電，院方針對停電事件造成民眾困擾，對外公開表示歉意。

高雄市立聯合醫院說明，18日上午7時50分發生全院停電狀況，第一時間醫院依照緊急停電SOP，啟動柴油發電機，並同步聯絡台電公司及合約維護廠商到場查修，發現是醫院機電中心高壓設備電纜頭裂化，導致線路接頭擊穿跳電，搶修工程於上午11時10分完成，並恢復正常供電。

高雄市立聯合醫院表示，事發當下，院長馬光遠親自抵達現場了解跳電原因與處置狀況，確認ICU(加護病房)、手術室、RCW(呼吸照護病房)、急診等急重症及特殊醫療單位、必要醫療設施設備、維生系統皆正常運作，部分非緊急供電範圍則立即改為人工作業，維持全院業務正常運作，並通報衛生局。針對此次停電事件造成民眾就醫不便，深感抱歉。