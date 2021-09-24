高雄劉姓男子受疫情影響收入大減、又積欠大筆債務，光天化日下竟拿電擊棒、尖刀搶劫全聯超市收銀店員，搶走1萬9300元現金，遭判9年6月。事後全聯公司提告求償，高雄高分院判劉男必須全額償還全聯公司，不得上訴。

2020年7月28日下午3時許，劉男先在高雄岡山區秀傳醫院旁偷走一台忘記拔鑰匙的機車，接著再騎回自己的機車停放處，從置物箱取出一把尖刀、一支電擊棒藏於身上，接著騎贓車前往岡山區某家全聯超市。

劉男身穿紅色襯衫、黑色西裝褲及皮鞋，頭戴鴨舌帽，大辣辣走進全聯，不顧當下還有客人，直接掏出電擊棒擊發，發出「啪啪啪」的恐怖聲響指著謝姓收銀員大吼「不要動！」，隨後直接抓走收銀機內1萬9300元現金。當時孫姓女店員察覺不對勁，想要上前關心，劉男還掏出尖刀對著孫女、警告不要靠近，接著騎乘贓車逃離。

沒想到，劉男嫌得手的金額不夠花用，竟又搶劫另一家連鎖超商，得手4萬1200元後騎車逃逸，並將贓車棄置於路旁。警方接獲報案，立即調閱路口監視器，循線至劉男住處逮人，但贓款早已被劉男花到剩下1萬多元。

經查，劉男是強盜累犯，過去曾犯懲治盜匪條例案件遭判12年，1996年1月假釋，1997年5月再度入監。後又因違反懲治盜匪條例另判14年，於2014年假釋。此案劉男也坦承預先在五金行購買尖刀，預先準備電擊棒犯案，事後也與超商店長和解，但也僅賠償5000元。

一審法官認為，劉男坦承犯行且已與超商店長和解，依竊盜、攜帶凶器強盜罪判他9年6月。劉男認為量刑過重、不服上訴，二審法官認為，原審量刑並無違反比例或平等原則，駁回上訴，但加重強盜部分仍可上訴。

全聯公司針對收銀員被搶、另提請求侵權行為損害賠償，要求劉男全額賠償。開庭時劉男放棄到場辯論，也未準備書狀，高雄高分院認定劉男強盜全聯超市財物應負賠償責任，須償還1萬9300元，不得上訴。