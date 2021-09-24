新加坡商美納里尼醫藥旗下一款重症肌無力用藥「美定隆糖衣錠60公絲」出現包裝烏龍！食藥署接獲醫院通報指出，廠商誤將該款藥品包裝在安眠藥「當眠多」的紙盒內，經調查問題批號有40萬顆，依《藥事法》最重可處200萬元罰鍰，目前食藥署已要求業者10月13日前完成回收。

「美定隆糖衣錠60公絲」主成分為Pyridostigmine Bromide，主要用於重症肌無力的治療。其許可證持有者為新加坡商美納里尼醫藥有限公司台灣分公司，產品為台灣製造。

近期食藥署接獲醫院通報，發現該產品的外包裝錯包為安眠藥「當眠多」。食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥屬於處方藥，同成分產品的市占率約9成，年度用藥量為600萬顆，但此次的問題批號只有「美定隆糖衣錠60公絲」的其中1批，為210371，合計有40萬顆，佔年度用量的百分之6，此次回收不必擔心無藥可用。

對於民眾誤食錯誤藥品的機率，洪國登表示，因該藥品只有最外層的紙包成安眠藥，拆開後就會看到玻璃瓶上標示為「美定隆糖衣錠」，且「美定隆糖衣錠」是顆狀的，而「當眠多」則是膠囊，因此拆開後就可發現，不過調劑的時候不一定把整個外盒全拆，因此還是會有調錯藥的風險。

食藥署提醒民眾，若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。另食藥署以請各醫療院所、藥商、藥局配合停止調劑、供應，並在10月13日前配合完成回收作業。由於廠商包裝錯誤，依據《藥事法》第92條，可處以3-200萬元的罰鍰。