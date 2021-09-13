駐美代表處。（資料照）

據英國《金融時報》報導，拜登政府在「認真考慮」允許台灣方面的要求，將中華民國駐華府代表處名稱從「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，此消息引發各界關注。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中華戰略前瞻協會理事長、國民黨國際事務部主任李大中對此分析指出，美國無意改變現狀。

《金融時報》10日援引多名了解美國政府內部討論的消息人士報導說，台灣對駐美代表處改名的要求，是今年3月正式提出，獲白宮國安會內部及國務院亞洲事務官員的廣泛支持，其中包括白宮印太事務協調官坎貝爾。

李大中接受香港媒體《中評社》訪問時表示，美國無意改變現狀，態度蠻清楚，美中1979年建交到現在，美國都沒改變政策。他指出，美國國會的確有很多友台提案，這幾年可能數量更多，在川普執政時有些通過的法案也會簽署讓它生效，但這些法案內容要如何去落實和落實程度，還是取決於行政部門實際做法跟政策的判定。

針對《金融時報》報導，外交部11日表示沒有評論，僅指出，全面強化及提升台美關係，一直是我國政府長期努力的目標，近年來台美關係增長有目共睹，政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。