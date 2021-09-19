「台灣最美歐巴桑」陳美鳳出道40多年，依舊保持凍齡美貌和火辣身材，歲月在她上身根本看不出痕跡，令人稱羨不已，近日，她在社群曬出8年前到日本遊玩的美照，穿著低胸上衣的她，飽滿上圍呼之欲出，讓網友都驚呼她完全都沒變。

陳美鳳透露臉書跳出她8年前到日本愛媛遊玩的照片，並表示那時可以坐在咖啡廳拍照，擺做作姿勢，也可以曬太陽，大口喝珍奶，還能拿本書裝文青，發發呆什麼也不做，「這就是生活，是難得可貴的青春」，她也直呼自己「8年前真的有青春」。

照片中穿著低胸上衣的她，坐在窗邊享受陽光，而由上往下拍得上帝視角，讓她渾圓美胸呼之欲出，深邃事業線也清晰可見，狀態和現在幾乎沒差別，讓網友都驚呼「8年後依然正青春呢」、「鳳姊現在一樣年輕~美麗迷人」、「好看，都沒變一樣年輕活力」。

65歲陳美鳳駐齡有術，曾因凍齡美貌登上外媒，她也分享過養生秘訣，就是保有一顆年輕的心，還有維持運動習慣，最常做的就是走路和騎腳踏車，如果無法出門，就在家做瑜伽伸展筋骨，讓她即使年過60歲，仍保有火辣身材。