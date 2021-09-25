《好家‧在臺北》製作人陳彥珊（左起）與主持人鄔凱雯、周璟瑜帶領大家挖掘台北人文歷史之美。（台視提供）

台視新聞台與台北市政府合作製作共6集的《好家‧在臺北》節目，由台視主播鄔凱雯、周璟瑜主持，兩人脫下主播裝換上運動服，帶領大家走訪台北大縱走的山徑、河濱自行車道，不僅一窺豐富的自然生態，也發掘人文歷史之美。

節目製作人陳彥珊在拍攝前敬業利用休假時間，親自登上七星山主峰場勘，她表示出發當天戴帽子、穿長袖，回家後仍曬出一件背心的痕跡外，更鐵腿到不行，不過沿途美景仍是讓她驚艷連連，她也賣關子說：「想知道我們發現過去大家登山不曾注意到的小驚喜嗎，節目中都會有完整呈現，請大家一定要收看。」

主播鄔凱雯表示從大學時期就在台北生活，卻從未好好認真探索這座城市，笑說：「藉由這次拍攝，我才第1次去指南宮，也發現很多默默為這塊土地耕耘的人，各自用不同的方式在推廣著在地文化，讓人感動。」

而一日筍農的周璟瑜切身感受筍農的辛苦，她說：「在綠竹筍產季時，筍農凌晨零點就起床，1點就要在山上採筍，為了是要將現採的竹筍送到早上的菜市場賣，堅持不賣隔夜貨，這精神非常值得敬佩。」不過因為這項工作實在太辛苦了，即將面臨到人力斷層的問題，周璟瑜希望相關單位可以好好協助，她高喊：「文山綠竹筍不能亡啊！」《好家‧在臺北》每周日上午11點30分在台視播出。