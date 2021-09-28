【愛傳媒左化鵬專欄】常聽人說，大陸客逛台灣夜市，老是三五個人共享一盤蚵仔煎。店家喜孜孜地看得到人影，卻賺不到白花花的銀子。

蚵仔煎是台灣著名的小吃。以往逛台北的士林夜市、饒河夜市和高雄六合夜市，我總也會點上一客，只覺得南北各地的蚵仔煎，味道大同小異，並不如之何的特別令人嚮往。

2016年，在金門民俗村，友人請我吃當地著名的蚵仔煎，才終於知道，甚麼是真正的蚵仔煎，領略到個中鮮美的滋味。

據說，蚵仔煎最早起源於廣東潮汕地區，後來傳至閩南，不知何時，漂洋過海，來到臺灣，落地生根，成為本地著名的傳統小吃。

我始終覺得，夜市和餐館的廚藝不地道，想自己試做一番，在菜市場買了一些鮮蚵，根據食譜，調好了太白粉，成漿後，用平底鍋翻炒一下，打兩個土雞蛋，均勻鋪在太白粉漿上，再加上些許白菜，蛋黃微焦後，翻面再煎。

如此這般，依樣畫葫蘆。OK啦，總算是大功告成。我拍拍手，淋上蕃茄汁。未諳姑食性，先遣內人嚐，她才入口，就眉頭直縐：「這黏呼呼的是蝦米東東」。唉唷，老子道德經說「治大國如烹小鮮」，我連小鮮都烹不好，今後豈敢再談甚麼治國。

提到蚵仔煎，我想起了最愛吃蚵仔煎的幽默大師林語堂。有一回，我坐車經過陽明山半山腰「林語堂故居」。我問隔座一名文化大學學生，認不認識林語堂，他望著我，一臉茫然。

最近，林語堂在大陸十分紅火，他的名著《京華風雲》，改編後拍成連續劇，一播再播，在大陸可說是「天下何人不識君」。他選擇陽明山做埋骨之所，生死不離臺灣，可是他卻已被臺灣人逐漸的遺忘。

林語堂是近代中國著名的文學家。原先居住在美國，人生最後的十年，選擇在陽明山定居，他對台灣的蚵仔煎情有獨鍾。他的女兒林相如回憶說，有時廚娘已備好了飯菜，林語堂卻突然心血來潮說：「走，進城去吧，陪我去吃蚵仔煎」。進城，指的是台北南京西路的圓環，他除了蚵仔煎，還會加一盤炒米粉，再配上一碗竹筍湯，邊吃邊舔嘴抹舌，大呼過癮。

原籍福建龍溪的林語堂，還有一特殊癖好，就是邊吃蚵仔煎，邊豎起耳朵，聽隔桌的台灣人口吐三字經，這些「X林老母、X林娘」粗鄙不堪的髒話，聽在他耳中，卻如聞天籟，通體舒泰。他在來台後的「二十四件快事」中說，「這些罵人的閩南語，北方人不懂，我卻懂，不亦快哉」。

2016年，暢遊金門，好友黃任伯兄，特地請我到俗稱十八間大厝的山后民俗村，品嚐著名的「王阿婆蚵仔煎」。鮮味十足的蚵仔煎，配上滿滿一大碗蚵仔湯，那才真正是人間至味。

此行，於願足矣。只可惜林語堂老先生，已駕鶴西歸，不能和我共享。我要代他多吃一盤，不亦快哉。

作者為資深媒體人

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